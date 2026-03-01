 
Handball – 3. Liga TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz

Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz
Jasmin Dirmeier übernimmt Verantwortung. Foto:  

Die Drittliga-Handballerinnen gewinnen bei der SG Schozach/Bottwartal mit 32:26.

Während Tabellenführer Kurpfalz Bären das Spitzenspiel beim Dritten TSG Friesenheim mit 28:32 verlor, lösten die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen in der 3. Liga ihre Aufgabe bei der SG Schozach/Bottwartal 32:26 (19:13) und festigten damit Platz zwei. „Das Ergebnis sieht aber souveräner aus, als es das Spiel war“, erklärte Trainer Simon Hablizel und fügte nüchtern hinzu: „Wir sind da hingefahren, um zwei Punkte zu holen, und das haben wir erreicht.“

 

Mit der ersten Hälfte war der Coach zufrieden. „In der zweiten hatten wir aber so eine Phase, in der gar nichts lief. Da hatte ich Muffe, dass die SG es dreht“, sagte er. Das passierte aber nicht. Der 19:13-Vorsprung zur Pause schmolz bis zur 55. Minute auf 26:27 zusammen. Doch dann sorgte Kapitänin Jasmin Dirmeier mit zwei Toren in Folge zum 29:29 wieder für mehr Sicherheit. Laura Aurenz, Antonia Amann und Franziska Kaupp legten nach und die Sache war entschieden. „Am Ende geht der Sieg dann schon in Ordnung“, fand Hablizel.

TSV Wolfschlugen: Thiemann, Schmied; Aurenz (3), Weisser (3), Dirmeier (3), Wurster, Amann (4), Blessing (5), Braune (2), Kühnel (2), Oral (4), Allgaier (1), Kaupp (5/1).

