Handball – 3. Liga: TSV Wolfschlugen wackelt nur kurz

Mit der ersten Hälfte war der Coach zufrieden. „In der zweiten hatten wir aber so eine Phase, in der gar nichts lief. Da hatte ich Muffe, dass die SG es dreht“, sagte er. Das passierte aber nicht. Der 19:13-Vorsprung zur Pause schmolz bis zur 55. Minute auf 26:27 zusammen. Doch dann sorgte Kapitänin Jasmin Dirmeier mit zwei Toren in Folge zum 29:29 wieder für mehr Sicherheit. Laura Aurenz, Antonia Amann und Franziska Kaupp legten nach und die Sache war entschieden. „Am Ende geht der Sieg dann schon in Ordnung“, fand Hablizel.