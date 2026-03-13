Handball-3. Liga Ungeschlagen-Serie des SV Kornwestheim vor dem Härtetest
Das bislang letzte Spiel in dieser Runde verlor der SV Kornwestheim im Hinspiel gegen den TV Bittenfeld 2. Die Lurchis wollen jetzt die Revanche im Derby.
Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim müssen am Samstagabend im Derby beim TV Bittenfeld 2 antreten. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr in der Gemeindehalle in Bittenfeld.