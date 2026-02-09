Handball 3. Liga Walter-Team entscheidet Duell auf Augenhöhe nach Abwehr-Kniff für sich
Gegen den TSV Ismaning erkämpft sich die Mannschaft von Michael Walter ein 33:30 und ist in der 3. Liga jetzt Sechster punktgleich mit dem Gegner.
Gegen den TSV Ismaning erkämpft sich die Mannschaft von Michael Walter ein 33:30 und ist in der 3. Liga jetzt Sechster punktgleich mit dem Gegner.
Mit einem hart erkämpften, aber verdienten 33:30-Erfolg gegen den TSV Ismaning verbesserten sich die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der Tabelle verbessert und stehen mit 15:15 Punkten vor den Ismaningern, die ebenfalls ein ausgeglichenes Punkteverhältnis haben. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Nach anfänglicher Führung der Gastgeberinnen drehten die Oberbayern das Ergebnis und führten Mitte der ersten Halbzeit beim 10:7 mit drei Toren (14.).