Handball 3. Liga Walter-Team entscheidet Duell auf Augenhöhe nach Abwehr-Kniff für sich

Oh, wie ist das schön: Die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal feiern mit den Fans den Sieg gegen Ismaning. Foto: Andreas Essig

Gegen den TSV Ismaning erkämpft sich die Mannschaft von Michael Walter ein 33:30 und ist in der 3. Liga jetzt Sechster punktgleich mit dem Gegner.

Mit einem hart erkämpften, aber verdienten 33:30-Erfolg gegen den TSV Ismaning verbesserten sich die Drittliga-Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der Tabelle verbessert und stehen mit 15:15 Punkten vor den Ismaningern, die ebenfalls ein ausgeglichenes Punkteverhältnis haben. Von Beginn an entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe. Nach anfänglicher Führung der Gastgeberinnen drehten die Oberbayern das Ergebnis und führten Mitte der ersten Halbzeit beim 10:7 mit drei Toren (14.).

 

Hannah Hönig, die mit acht Treffern beste Torschützin der Gastgeberinnen war, sorgte für den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 12:12 (17.), ehe Ismaning mit einem 4:0-Lauf abermals davonzog. Bis zur Halbzeit erkämpften sich die Beilsteinerinnen immerhin wieder einen Ausgleich. Aylin Bornhardt war anderthalb Minuten vor der Sirene zum 18:18 erfolgreich.

In einem starken Kollektiv ragt Hannah Hönig mit acht Treffern heraus. Foto: Andreas Essig

Nach dem Seitenwechsel lieferten sich beide Teams ein sehr temporeiches Spiel, häufig mit erfolgreichen Abschlüssen. Dennoch zeigten auch die Torhüterinnen auf beiden Seiten wiederholt starke Paraden. So fielen letztlich auch nicht mehr ganz so viele Tore wie in den ersten 30 Minuten. Kein Team setzte sich entscheidend ab, doch lagen meist die Beilsteinerinnen mit einem oder zwei Toren vorn. Lediglich einmal mussten sie beim 23:24 noch einen Rückstand hinnehmen (38.). Erst in der Schlussminute sorgte die SG für den Drei-Tore-Vorsprung zum 33:30-Endstand. Den letzten Treffer des Spiels erzielte wiederum Hönig zehn Sekunden vor Schluss.

Dritter Sieg in Folge für Walter-Team

Nach dem dritten Sieg in Folge zeigte sich SG-Coach Michael Walter sehr zufrieden. „Ich bin sehr stolz auf die Mädels. Vor allem diese zwei Punkte waren sehr wichtig. In der zweiten Halbzeit haben wir zwar nur 15 Tore erzielt, was wenig für uns ist. Dafür hatten wir die Abwehr deutlich besser im Griff“, lobt Walter. So hätte der Gegner auf die Außen ausweichen müsse. „Wir haben das sehr gut gelöst“, so der Trainer, der beide Teams über die vollen 60 Minuten auf Augenhöhe sah. In zwei Wochen ist die SGSB nun bei der SG Kappelwindeck/Steinbach zu Gast.

SG Schozach-Bottwartal: Hornung, Brausch, Krause – Hönig (8/1), Siebert, Beh (1), Hees (4), Hofer (6), Bornhardt (7), Thierer (1), Dierolf (2), Christel (4), Wolf.

Weitere Themen

Handball Verbandsliga: „Wir hatten immer das Gefühl, nah dran zu sein“

Handball Verbandsliga „Wir hatten immer das Gefühl, nah dran zu sein“

Die Verbandsliga-Frauen der Habo Bottwar SG präsentieren sich trotz 30:33-Niederlage stark gegen den Tabellenführer SG Degmarn/Oedheim.
Von Melanie Bürkle
Handball Oberliga: Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf

Handball Oberliga Auf kurze Schwächephase antwortet Stauch-Sieben mit Sechs-zu-Null-Lauf

Die Oberliga-Männer der SG Schozach-Bottwartal schlagen Kellerkind SG Lauterstein nach starker zweiter Hälfte mit 38:28 und feiern dritten Erfolg in Serie.
Von Simon David
Kreisliga A 1 Enz/Murr: Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Kreisliga A 1 Enz/Murr Eine böse Überraschung und ein Rückschlag im Titelkampf für den SGV Murr

Der Dritte der Kreisliga A 1 verliert mit 2:3 gegen Dersim Ludwigsburg und verpasst den Sprung an die Tabellenspitze.
Von Marek Lantz
Handball 3. Liga: Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Handball 3. Liga Der Tabellenführer gönnt sich jetzt eine Atempause

Die Lurchis entscheiden den Drittliga-Krimi bei Saase3 Leutershausen mit 35:32 für sich und bleiben im zwölften in Folge in der 3. Liga Süd ungeschlagen.
Von Melanie Bürkle
Bezirksliga Enz/Murr: Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Bezirksliga Enz/Murr Zwei Rote Karten zerstören den Derbytraum des SV Pattonville

Pattonville war noch nie so nah dran an einem Sieg gegen den Lokalrivalen TV Aldingen, bremst sich mit zwei Platzverweisen in der Nachspielzeit selbst aus und verliert 2:3 (1:1).
Von Elke Rutschmann
Bezirksliga Enz/Murr: Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

Bezirksliga Enz/Murr Der FC Marbach sucht weiter nach der Effektivität

1:3 gegen die Spvgg Besigheim: Der FC Marbach verliert auch das zweite Spiel in der Rückrunde und fällt auf Rang neun in der Bezirksliga Enz/Murr zurück.
Von Elke Rutschmann
Kreisliga A1 Enz/Murr: Für den SGV Mur beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Kreisliga A1 Enz/Murr Für den SGV Mur beginnt der Aufstiegs-Dreikampf

Die Punkte stimmen, aber die Leistung noch nicht immer. Der SGV Murr will endlich den Aufstieg in die Bezirksliga feiern. Der Kampf an der Spitze ist eng.
Von Marek Lantz
Bezirksliga Enz/Murr: Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Bezirksliga Enz/Murr Wie der FC Marbach das gute Gefühl aus der Vorrunde zurückholen will

Für den Bezirksligisten FC Marbach soll es gegen die Spvgg Besigheim am Sonntag mehr als ein Remis werden. Das Team hat vor allem an Torabschlüssen gearbeitet.
Von Elke Rutschmann
Fußball-Bezirksliga: Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Fußball-Bezirksliga Trainer Pola heizt SV Pattonville für das Derby gegen TV Aldingen an

Der SVP-Coach will seine Spieler an der Ehre packen und den Negativlauf am Sonntag gegen den Nachbarn TV Aldingen endlich beenden.
Von Marius Gschwendtner
Handball Verbandsliga: Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Handball Verbandsliga Jan Diller verlässt die Buffalos nach der Saison

Ab Sommer übernimmt Jürgen Buck den Handballverbandsligisten. Vor dem Duell am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Weschnitztal ist die personelle Lage angespannt.
Von Melanie Bürkle
 
 