Handball – 3. Liga: Wolfschlugen bleibt bei Nein zum Aufstieg

Sportlich läuft es hervorragend bei den Drittliga-Handballerinnen des TSV Wolfschlugen. Sie liegen auf Platz drei, haben noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnten mit einem Sieg am Samstag (18 Uhr) gegen den TSV Ismaning Rang zwei von der TSG Friesenheim zurückerkämpfen – die Platzierung, die am Saisonende zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga berechtigen würde. Bis zum 1. März muss die Meldung dafür beim Deutschen Handballbund (DHB) eingehen. Der Verein wird darauf erneut verzichten.

„Das war für uns klar“, betont Abteilungsleiter Wolfgang Stoll. „Trainer, Mannschaft und alle waren sich einig, dass wir es nicht wollen. Wir können es momentan nicht stemmen. Die Strukturen passen einfach nicht. Für uns war das überhaupt kein Thema“, unterstreicht Stoll. Zumal auch der Aufwand in der eingleisigen 2. Bundesliga deutlich höher wäre.

Keine Nachrücker mehr

Schon in den vergangenen drei Spielzeiten hätte der TSV die Aufstiegsrunde spielen können, verzichtete aber jeweils. Im vergangenen Sommer hatten die Verantwortlichen bereits betont, dass die Zweitklassigkeit auch diesmal kein Thema werde. Pikant: Ein Absatz in den Durchführungsbestimmungen, der regelt, dass bei einem Verzicht Teams bis Rang vier nachrücken dürfen, ist zu dieser Saison gestrichen worden. In den 3. Ligen der Männer gilt diese Regelung dagegen weiterhin. „Bei den Frauen können seit dieser Saison nur die Mannschaften auf den Plätzen eins und zwei aufsteigen“, bestätigt ein DHB-Sprecher. Sollte Wolfschlugen also auf Rang zwei landen, dürfte kein dahinterliegendes Team das Startrecht in der Aufstiegsrunde wahrnehmen. Dabei war das Interesse an einem Aufstieg in den vergangenen Jahren selbst bei einem lockereren Regelwerk schon überschaubar. 2024/2025 gingen nur vier von sechs möglichen Teams in der Aufstiegsrunde an den Start, 2023/2024 waren es fünf von acht.

Nichtsdestotrotz wollen die Wolfschlugenerinnen nicht nachlassen und gegen Aufsteiger Ismaning – wie beim 28:23 im Hinspiel – die Punkte einfahren.