Handball – 3. Liga Wolfschlugener Frauen feiern „souveränen“ Neun-Tore-Erfolg
Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gewinnen ihre Drittliga-Partie gegen den Aufsteiger TSV Ismaning deutlich mit 36:27.
Das Thema möglicher Aufstieg hatte man in Wolfschlugen unter der Woche abgeschlossen. Auch wenn es aktuell danach aussieht, dass das Team am Ende der Saison einen der beiden vorderen Plätze belegt, wird man darauf verzichten. Diesen positiven Trend belegten die Wolfschlugenerinnen mit einem deutlichen 36:27 (17:15)-Erfolg in der Drittliga-Partie gegen den starken Aufsteiger TSV Ismaning.