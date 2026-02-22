 
  Sport
  Lokalsport Region Esslingen

  6. Wolfschlugener Frauen feiern „souveränen“ Neun-Tore-Erfolg

Handball – 3. Liga Wolfschlugener Frauen feiern „souveränen“ Neun-Tore-Erfolg

Handball – 3. Liga: Wolfschlugener Frauen feiern „souveränen“ Neun-Tore-Erfolg
1
Wolfschlugens Leni Blessing erzielt zehn Tore gegen den Aufsteiger Ismaning. Foto: oh

Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen gewinnen ihre Drittliga-Partie gegen den Aufsteiger TSV Ismaning deutlich mit 36:27.

Das Thema möglicher Aufstieg hatte man in Wolfschlugen unter der Woche abgeschlossen. Auch wenn es aktuell danach aussieht, dass das Team am Ende der Saison einen der beiden vorderen Plätze belegt, wird man darauf verzichten. Diesen positiven Trend belegten die Wolfschlugenerinnen mit einem deutlichen 36:27 (17:15)-Erfolg in der Drittliga-Partie gegen den starken Aufsteiger TSV Ismaning.

 

„Insgesamt war es ein souveräner Sieg mit neun Toren, da kann man die Mädels nur loben“, äußerte sich Wolfschlugens Coach Simon Hablizel zufrieden. „Vielleicht haben wir in der ersten Hälfte ein paar Fehler zu viel gemacht, aber spätestens im zweiten Spielabschnitt haben wir unsere Leistung abgerufen und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

„Insgesamt war es ein souveräner Sieg“

Die Wolfschlugenerinnen lagen schnell mit 3:0 in Führung, schafften es aber nicht, sich entscheiden abzusetzen. Die Gäste aus Ismaning kamen immer wieder bis auf einen Treffer heran, schafften es aber nicht auszugleichen. Selbst einen 3:0-Lauf Wolfschlugens zum 17:12 (24. Minute) konterte der TSV Ismaning mit drei Treffern in Folge zum Halbzeitstand von 15:17.

Wolfschlugen lässt nicht viel anbrennen

Nach dem Wechsel bot sich zunächst ein ähnliches Bild. In den ersten Minuten blieben die Ismaninger noch auf Tuchfühlung, ehe die Wolfschlugenerinnen beim 25:19 (38. Minute) erstmals eine Sechs-Tore-Führung herausspielten. Danach brachte Wolfschlugen die Partie problemlos nach Hause und vergrößerte den Vorsprung sogar noch etwas. Am Ende waren es dann die besagten neun Treffer Differenz.

Erfolgreichste Torschützin war Leni Blessing mit zehn Treffern, wobei Hablizel abschließend noch ein anderes Extra-Lob für eine weitere Torschützin zu vergeben hatte: „Unsere Torhüterleistung war heute wieder sehr gut. Und Glückwunsch an Monik Thiemann zu ihrem Treffer.“ Durch diesen Erfolg rücken die Wolfschlugenerinnen wieder auf Rang zwei der Tabelle vor und haben schon am kommenden Wochenende die Möglichkeit, beim Auswärtsspiel bei der SG Schozach/Bottwartal nachzulegen und die nächsten zwei Punkte einzufahren.

Simon Hablizel freut sich auf das Kommende

Der zum Saisonende kürzertretende Trainer Hablizel freut sich jedenfalls auf das Kommende: „Auch wenn wir uns gegen einen Aufstieg entschieden haben, so wollen wir unbedingt erfolgreich sein und Spaß haben. Das ist mit Abstand das Wichtigste.“ Und wenn die Mädels so weiterspielen, dann sollte das definitiv möglich sein.

TSV Wolfschlugen: Thiemann (1), Grebe; Weisser, Dirmeier (6), Wurster (2), Amann (2), Blessing (10), Wohnus, Braune (1), Kühnel, Oral (5), Allgaier (3), Kaupp (6/3).

Weitere Artikel zu Dritte Liga
 
 