Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim stehen am Samstagabend um 20 Uhr zum letzten Mal in dieser Saison in der Sporthalle Ost auf der Platte. Kontrahent wird die Zweitbesetzung des Bundesligisten HBW Balingen/Weilstetten 2 sein. Ein sicherlich hochklassiges und vor allem auch emotionales Spiel, denn Flügelspieler Fabian Kugel wird nach über zwölf Jahren im Verein seinen letzten Auftritt haben. „Wir wollen Fabler und alle Spieler, die ein letztes Mal im Lurchi-Trikot auflaufen, würdig verabschieden“, sagt Cheftrainer Alexander Schurr.

Neben Kugel werden auch Florian Taafel, David Selinka und Din Mekic den Verein verlassen. Während Mekics Wege unbekannt sind, wird Taafel auf die Trainerbank wechseln und Selinka zu den Kontrahenten von Samstagabend wechseln. Diese hatten eine sehr gelungene Hinrunde gespielt und sich lange auf den vorderen Tabellenrängen gehalten. Verletzungsgeplagt rutschte die Bundesligareserve dann jedoch ab. Aktuell befindet sich das Team aus Balingen mit 29:29 Zählern auf dem zehnten Tabellenrang.

Lesen Sie auch

Coach Alexander Schurr erwartet torreiche Partie

In der vergangenen Woche trat die Mannschaft allerdings bereits wieder in Vollbesetzung – ausgenommen Till Wente - gegen die TG Landshut an und siegte souverän. Schurr erwartet daher auch gegen die Lurchis wieder einen Auftritt aller talentierten Spieler, die sich am Bundesliga-Standort tummeln. Und das Publikum wird dann aller Wahrscheinlichkeit nach einen wahren High-Scoring-Handball-Leckerbissen aufgetischt bekommen, denn die Begegnungen gegen Balingen zeigten sich meist intensiv, schnell und torreich.

Die Lurchis möchten am Samstagabend vor allem eines: ihre beeindruckende Heimsieg-Serie halten. Seit 12. Oktober ist die Schurr-Sieben zu Hause ungeschlagen und krönt dadurch eine insgesamt sehr gute Runde. Der Cheftrainer geht sogar so weit und sagt: „Diese Runde ist außergewöhnlich, wenn man schaut in welchem Umfeld wir uns bewegen.“ Derzeit sind die Kornwestheimer nach Oppenweiler/Backnang und Würzburg, die ihre Aufstiegsambitionen klar kommuniziert haben, und Pfullingen, die sich seit Jahren regelmäßig auf den vorderen Plätzen tummeln, auf Tabellenrang vier. Mit einem weiteren Heimsieg und einer Niederlage Pfullingens in Backnang könnten sich die Blauen sogar noch auf Platz drei schieben. Damit einhergehen würde dann eine Teilnahme beim DHB-Pokal.

Vereinstreue zeugt von starkem Charakter

Doch daran verschwendet die Sieben jetzt erst einmal keinen Gedanken. „Ich bin jetzt schon sehr stolz auf die Jungs. Wir wollen unser Spiel jetzt auch noch bis zur letzten Sekunde durchziehen“, sagt Schurr und verweist darauf, dass ein ordentliches Abschiedsspiel auch das Mindeste ist, was Fabian Kugel verdient hat. „Fabler hat viel für den Verein und das Team getan und tut es noch immer. Es soll ein ein würdiges Spiel für ihn werden“, sagt Alexander Schurr.

Die gesamte Mannschaft, Fabian Kugel und Trainer Alexander Schurr, sind jedenfalls ist heiß auf die letzte Partie und freuen sich darauf.„Es ist schwer in Worte zu fassen, was Fabler geleistet hat. All die Emotionen, die er in unser Team gebracht hat und seine Verlässlichkeit sowohl in Angriff, aber insbesondere in der Abwehr sind einzigartig“, ergänzt Mannschaftskapitän Christopher Tinti und schwärmt weiter: „Diese Art der Vereinstreue ist selten und zeugt von seinem tollen Charakter.“

Jetzt liegt es noch einmal an den Zuschauern für die passende Stimmung zu sorgen. „Kommt alle zum Verabschieden in die Halle und habt noch einmal mit uns Spaß“, sagen Christopher Tinti und Alexander Schurr.