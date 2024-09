Die Drittligafrauen der SG Schozach – Bottwartal besiegen Zweitligaabsteiger HSG Freiburg mit 23:20 (15:9) - auch dank der überragenden Torfrau Jana Brausch

Melanie Bürkle 16.09.2024 - 11:03 Uhr

Der Saisonstart ist gelungen. Zum Auftakt hatten die Handballerinnen der SG Schozach-Bottwartal in der Dritten Liga Staffel Süd einen der schwierigsten Gegner, den Zweitligaabsteiger HSG Freiburg, zu Gast. In der Langhanshalle zeigte das Team des Trainerduos Hannes Diller und Adrian Awad am Samstagabend eine äußerst gelungene Teamleistung und holte sich den 23:20 (15:9) – Heimsieg.