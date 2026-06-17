Handball 35 Jahre Meisterschaft mit Gummersbach – Ralf Maurer feiert
Ralf Maurer aus Böblingen feiert 35 Jahre nach dem Meistertitel mit Gummersbach ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Beim Jubiläum wird auch in Erinnerungen geschwelgt.
Ralf Maurer aus Böblingen feiert 35 Jahre nach dem Meistertitel mit Gummersbach ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Beim Jubiläum wird auch in Erinnerungen geschwelgt.
Er ist bis heute dem Handball verbunden, denn Ralf Maurer fungiert bei der HSG Böblingen-Sindelfingen im Rahmen einer Vorstands-Doppelspitze als Böblinger Abteilungsleiter. Als aktiver Spieler ist Maurer einst im Handballtor gestanden – und dies nicht ohne Erfolg: In der Saison 1990/91 wurde er mit dem VfL Gummersbach deutscher Meister. Es ist der bis heute letzte Titel des in Summe zwölfmaligen deutschen Meisters aus dem Oberbergischen nahe Köln.