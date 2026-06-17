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  6. 35 Jahre Meisterschaft mit Gummersbach – Ralf Maurer feiert

Handball 35 Jahre Meisterschaft mit Gummersbach – Ralf Maurer feiert

Handball: 35 Jahre Meisterschaft mit Gummersbach – Ralf Maurer feiert
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Der Böblinger Handball-Abteilungsleiter Ralf Maurer (2.v.li.) feiert im Kreise seiner ehemaligen Gummersbacher Teamkollegen. Foto: red

Ralf Maurer aus Böblingen feiert 35 Jahre nach dem Meistertitel mit Gummersbach ein Wiedersehen mit alten Weggefährten. Beim Jubiläum wird auch in Erinnerungen geschwelgt.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Er ist bis heute dem Handball verbunden, denn Ralf Maurer fungiert bei der HSG Böblingen-Sindelfingen im Rahmen einer Vorstands-Doppelspitze als Böblinger Abteilungsleiter. Als aktiver Spieler ist Maurer einst im Handballtor gestanden – und dies nicht ohne Erfolg: In der Saison 1990/91 wurde er mit dem VfL Gummersbach deutscher Meister. Es ist der bis heute letzte Titel des in Summe zwölfmaligen deutschen Meisters aus dem Oberbergischen nahe Köln.

 

Dies ist ein guter Grund, sich regelmäßig mit den Mitspielern von damals zu treffen. Dazu zählt unter anderem der als „der Hexer“ bekannte Nationaltorhüter Andreas Thiel (256 Länderspiele), der gemeinsam mit Maurer damals die Torwartposition bekleidete. Gecoacht wurde das Team vom späteren Bundestrainer Heiner Brand.

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Anlässlich des aktuellen Jubiläums besuchten die Meister von 1991, die sich alle fünf Jahre treffen, das letzte Saisonspiel des VfL gegen die Rhein-Neckar-Löwen. „Im Anschluss gab es noch Gelegenheit, die erfolgreichste Platzierung des VfL seit 2007 zu feiern, Julian Köster zu verabschieden – und ihm alles Gute für seinen weiteren Weg zu wünschen“, erzählt Ralf Maurer. Köster wechselt von Gummersbach zum deutschen Rekordmeister THW Kiel.

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Gummersbach besiegte die Löwen mit 28:27 – und schloss die Saison auf dem vierten Tabellenplatz ab. Zuvor wurde noch kurz in Nostalgie geschwelgt: Denn die Meister von 1991 wurden auf dem Spielfeld von den Gummersbacher Fans begrüßt.

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