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  6. JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Handball – A-Jugend JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

Handball – A-Jugend: JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen
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Foto: dpa

Nach der 31:45-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den SC Magdeburg hat die JANO geringe Chancen auf das Weiterkommen.

Mit „einer Mischung aus Realismus und Optimismus“ gehen die A-Jugend-Handballer der JANO Filder nach den Worten ihres Trainers Magnus Gründig das Viertelfinal-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft am Samstag (16 Uhr) gegen den SC Magdeburg an. Wobei der Realismus angesichts der klaren 31:45-Niederlage im Hinspiel am vergangenen Sonntag überwiegen dürfte. Gründig rechnet trotz der ungünstigen Ausgangslage mit einer vollen Nellinger Sporthalle 1.

 

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„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt“, sagt Gründig über das Hinspiel. Und auch: „Wir können jetzt nicht hinstehen und sagen, dass wir mit 15 Toren gewinnen.“ Aber er will mit dem Team, von dem es einige Spieler im vergangenen Jahr ins Finale geschafft hatten, eben optimistisch in die Partie gehen, auf jeden Fall gewinnen „und sehen, was geht – den Glauben muss man sich erarbeiten“. Ansonsten ging es Gründig in dieser Woche analytisch an: Das Hinspiel wurde aufgearbeitet und es sollen nun „ein, zwei, drei Dinge geändert werden“, womit der Coach vor allem die Zweikämpfe meint: „Das ist aber schwer zu trainieren.“

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich die JANO-A-Jugendhandballer diesmal im Viertelfinale verabschieden, sie wollen aber mindestens noch mal ein starkes Spiel abliefern.

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