Handball – A-Jugend JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen
Nach der 31:45-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den SC Magdeburg hat die JANO geringe Chancen auf das Weiterkommen.
Nach der 31:45-Niederlage im Viertelfinal-Hinspiel gegen den SC Magdeburg hat die JANO geringe Chancen auf das Weiterkommen.
Mit „einer Mischung aus Realismus und Optimismus“ gehen die A-Jugend-Handballer der JANO Filder nach den Worten ihres Trainers Magnus Gründig das Viertelfinal-Rückspiel um die deutsche Meisterschaft am Samstag (16 Uhr) gegen den SC Magdeburg an. Wobei der Realismus angesichts der klaren 31:45-Niederlage im Hinspiel am vergangenen Sonntag überwiegen dürfte. Gründig rechnet trotz der ungünstigen Ausgangslage mit einer vollen Nellinger Sporthalle 1.