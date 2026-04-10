Handball – A-Jugend: JANO Filder will ein starkes Spiel zeigen

„Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt“, sagt Gründig über das Hinspiel. Und auch: „Wir können jetzt nicht hinstehen und sagen, dass wir mit 15 Toren gewinnen.“ Aber er will mit dem Team, von dem es einige Spieler im vergangenen Jahr ins Finale geschafft hatten, eben optimistisch in die Partie gehen, auf jeden Fall gewinnen „und sehen, was geht – den Glauben muss man sich erarbeiten“. Ansonsten ging es Gründig in dieser Woche analytisch an: Das Hinspiel wurde aufgearbeitet und es sollen nun „ein, zwei, drei Dinge geändert werden“, womit der Coach vor allem die Zweikämpfe meint: „Das ist aber schwer zu trainieren.“