Der SC Magdeburg feiert ausgiebig den Gewinn der deutschen Meisterschaft. Der Architekt des Erfolges bleibt im Moment des Triumphs bescheiden.
Magdeburg - Erst gab es eine Bierdusche für Erfolgstrainer Bennet Wiegert, dann ließen es die Meister-Handballer des SC Magdeburg richtig krachen. Bis tief in die Nacht wurde der vorzeitige Titelgewinn mit diversen Kaltgetränken ausgiebig gefeiert. "Diese Meisterschaft steht über allem", jubelte Wiegert. "Das ist ein fantastisches Erlebnis. Darauf können wir stolz sein."