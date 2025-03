Das war gar nichts: Aufsteiger SG BBM Bietigheim präsentierte sich im Handball-Bundesligaspiel bei der TSV Hannover-Burgdorf über weite Strecken wie ein Absteiger und verlor mit 18:32 (9:15). Vor 8065 Zuschauern in der ZAG Arena war Moritz Strosack (vier Tore) bester SG-Werfer, für das TSV-Team von Trainer Chrisitan Prokop traf mit Marius Steinhauser (8/4) ebenfalls ein Rechtsaußen am besten.

Schwer erklärbares Spannungsloch

„Das war viel zu wenig von uns, vor allem nach der Pause haben wir das Spiel einfach laufen lassen“, ärgerte sich SG-Trainer Iker Romero nach der erfolglosen Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Der Spanier, von 2017 bis 2021 Co-Trainer in Hannover, konnte sich die viel zu mutlose Vorstellung seines Teams nach der 5:4-Führung (15.) nur mit einer Art Spanungsloch erklären, das nach dem 30:28 gegen den 1. VfL Potsdam – dem lang ersehnten ersten Heimerfolg der Saison vor einer Woche – entstanden ist. Doch jeder weiß, dass zu diesem Sieg gegen das Schlusslicht noch weitere Zähler hinzukommen müssen, wenn man drin bleiben will.

Die waren beim neuen Spitzenreiter zwar nicht eingeplant, doch die Art und Weise stimmte bedenklich, zumal auch die Tordifferenz am Ende den Ausschlag geben kann. Insgesamt viel zu unkonzentriert ging man zur Sache, aus dem Rückraum kamen so gut wie keine Akzente, die Torhüter Daniel Rebmann und Fredrik Genz hielten zusammen nur fünf Bälle, ihr Gegenüber Joel Birlehm zeigte 14 Paraden.

Die nächste Partie wird für Bietigheim auch nicht viel einfacher: Am 5. April (19 Uhr) kommt der Tabellen-Dritte MT Melsungen in die Ege-Trans-Arena. Die TSV erwartet am 6. April (16.30 Uhr) Frisch Auf Göppingen, das an diesem Freitag (20 Uhr/EWS-Arena) den SC DHfK Leipzig empfängt.

Torschützen

TSV Hannover-Burgdorf Steinhauser 8/4, Stutzke 6, Büchner 4, Michalczik 4, Uscins 4, Fischer 2, Ayar 1, Hanne 1, Solstad 1, Weber 1.

SG BBM Bietigheim Strosack 4, Hermann 3, Perez 3/3, Barthe 2, Fischer 2, Kühn 1, Nicolaus 1, Wiederstein 1, Wolf 1.

Rückrunden-Ergebnisse und -Termine

Bundesliga

SG BBM – HSG Wetzlar 27:28, Rhein-Neckar Löwen – SG BBM 36:30, HSV Hamburg – SG BBM 37:26, SG BBM – THW Kiel 24:39, VfL Gummersbach – SG BBM 37:27, SG BBM – 1. VfL Potsdam 30:28, TSV Hannover-Burgdorf – SG BBM 32:18, SG BBM – MT Melsungen (5. April, 19 Uhr), SG BBM – ThSV Eisenach (26. April, 19 Uhr), Füchse Berlin – SG BBM (4. Mai, 16.30 Uhr), SG BBM – Frisch Auf Göppingen (16. Mai, 19 Uhr), TBV Lemgo Lippe – SG BBM (18. Mai, 19 Uhr), TVB Stuttgart – SG BBM (24. Mai, 19 Uhr), SG BBM – SG Flensburg-Handewitt (29. Mai, 19 Uhr), SG BBM – HC Erlangen (1. Juni, 18 Uhr), SC DHfK Leipzig – SG BBM (4. Juni, 19 Uhr), SG BBM – SC Magdeburg (8. Juni, 15 Uhr). (jüf)