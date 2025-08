Handball-Bundesliga der Frauen: HB Ludwigsburg geht die Luft aus – Spielerinnen frei für Wechsel

Zwei Wochen lang wurde gezittert, gebangt und Vieles versucht, um die Lücke zu schließen. Angeblich rund 500 000 Euro haben gefehlt, um die Liquidität auf Basis der bestehenden Kostenplanungen zu sichern. Das Ende der Bemühungen: ist gleichzeitig das Aus von HB Ludwigsburg in der Handball-Bundesliga der Frauen in seiner bisherigen Form. Die Verantwortlichen haben es in den vergangenen Tagen und Wochen nicht geschafft, das Loch zu schließen und damit die Schreckensnachricht zu revidieren.

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass ausgerechnet Deutschlands bestes Handballteam der vergangenen Jahre einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht Ludwigsburg gestellt hat. Holger Leichtle, der vorläufige Insolvenzverwalter, sollte fortan die Möglichkeiten auf den Fortbestand der HB Ludwigsburg GmbH & Co. KG und somit des Standorts für Spitzenhandball prüfen. Gleichzeitig wurden Sponsoren gesucht, die kurzfristig mit einem finanziellen Engagement einspringen. Er wolle „Klinken putzen“ gehen, hatte Christian Köhle, der Vorstandsvorsitzende des HB Ludwigsburg e.V., versichert.

Die Lücke war entstanden, weil Hauptsponsor Olymp seinen Beitrag für die neue Saison deutlich zurückgefahren hat. Eine „sukzessive Reduktion“ nennt Mark Bezner, der geschäftsführende Gesellschafter des Textilunternehmens, das – und betont, dass der Club bereits im Juni 2024 darüber informiert worden war. Die Hoffnung, das fehlende Geld bei neuen und bestehenden Sponsoren aufzutreiben, ging letztlich schief. Kurz vor dem Antrag auf ein Insolvenzverfahren habe ein „überregionales Unternehmen vor Vertragsunterschrift abgesagt“, verriet kürzlich Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht, der die „bittere Entwicklung“ schon damals bedauerte.

Seit Montagabend ist nun amtlich: HB Ludwigsburg wird seinen Spielbetrieb nicht im bisherigen Stil und Anspruch erhalten können. „Trotz intensiver Gespräche mit allen Beteiligten konnte keine tragfähige Lösung gefunden werden, um die Finanzierung der kommenden Saison sicherzustellen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Und: „Vor diesem Hintergrund fehlt es an einer wirtschaftlichen Grundlage, um die Spielerinnen weiterhin an ihre bestehenden Verträge zu binden.“ Holger Leichtle, der vorläufige Insolvenzverwalter, ergänzt: „Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, aber sie war nach sorgfältiger Prüfung unumgänglich.“

Die Mannschaft, in der zahlreiche Nationalspielerinnen aktiv sind, wird also auseinanderfallen – ob ein Ludwigsburger Team in der Bundesliga antreten wird, scheint noch offen. „Trotz dieser schwierigen Ausgangslage wird weiterhin geprüft, ob eine Fortführung des Projekts in kleinerem Rahmen mit reduzierter finanzieller Ausstattung möglich ist“, heißt es, „auch die Spielerinnen wurden darüber informiert, dass entsprechende Überlegungen und Gespräche dazu aktuell noch laufen – mit dem Ziel, doch noch eine Perspektive für den Standort zu schaffen.“

Am 23. August sollte HB Ludwigsburg im Supercup antreten, am 30. August am ersten Bundesligaspieltag zum Derby bei Frisch Auf Göppingen. Auch in der Champions League ist das Team gemeldet.

Nationalspielerinnen ohne Club

Die Folgen für die jeweiligen Spielbetriebe ist noch nicht absehbar. Womöglich werden am Ende (eigentlich abgestiegene oder nicht qualifizierte) Teams nachrücken müssen, sollte überhaupt kein Spielbetrieb in Ludwigsburg möglich sein. Was bereits klar ist: Der Schaden ist enorm. Und die Spielerinnen stehen vor einer extrem komplizierten Situation.

Die trotz Geldsorgen nach wie vor hochkarätige Mannschaft ist am frühen Dienstagabend über das endgültige Aus informiert worden. Zuletzt war das Training trotz der drohenden Insolvenz weitergelaufen, nun stehen wenige Wochen vor Saisonbeginn alle Handballerinnen ohne Verein da. Da beim HBL fast nur Nationalspielerinnen unter Vertrag stehen, ist deren Lage besonders bitter.

Ab dem 26. November steigt in Deutschland und in den Niederlanden die Weltmeisterschaft – die vor allem für die deutschen Spielerinnen ein absolutes Highlight ist und die das Nationalteam erfolgreich bestreiten soll. Nun müssen die deutschen Nationalspielerinnen Mareike Thomeier, Antje Döll, Viola Leuchter, Lena Degenhardt, Xenia Smits und Jenny Behrend erst einmal schauen, dass sie bis zum WM-Start überhaupt auf Topniveau spielen und trainieren können. Zwar haben sie alle handballerische Qualität zu bieten, bei den meisten Clubs dürften die Personalplanungen aber abgeschlossen sein.

Im deutschen Frauenhandball endet nun also auf tragische Weise eine Ära. Zunächst als SGBBM Bietigheim, seit 2024 dann als HB Ludwigsburg dominierte der nun insolvente Verein das Geschehen. Sechs deutsche Meistertitel seit 2017 (zuletzt viermal in Folge), vier Pokalsiege, sechs Erfolge im Supercup, dazu der Gewinn der European League im Jahr 2022 sowie die regelmäßige Teilnahme an der Champions League – die Erfolgsgeschichte liest sich grandios. Aber: Sie war auch nur möglich durch das außergewöhnliche Engagement eines Geldgebers.

Für Eberhard Bezner, den Olymp-Seniorchef, war der Frauenhandball in der Region Ludwigsburg immer eine Herzensangelegenheit, er war der größte Förderer. Entsprechend schwer traf den Club nun der teilweise Rückzug von Olymp in einer Zeit, in der es ohnehin schwer ist, Unternehmen ein Sportsponsoring abzuringen.