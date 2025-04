Die Hauptrunde in der Handball-Bundesliga der Frauen ist abgeschlossen. In den Play-offs um die deutsche Meisterschaft kommt es im Viertelfinale zu einem württembergischen Derby zweier ungleicher Teams.

Der Jubel in der mit 3382 Zuschauer bestens besuchten EWS-Arena war schon bei Halbzeit des Frauenhandball-Bundesligaspiels Frisch Auf Göppingen gegen HSG Blomberg-Lippe groß. Der Grund: Die 31:36-Niederlage der Sport-Union Neckarsulm bei der HB Ludwigsburg hatte sich herumgesprochen und damit war unabhängig vom Ausgang der Göppinger Partie klar: Die Frisch-Auf-Frauen haben Platz acht nach der Hauptrunde und damit die Teilnahme an den Play-offs zur deutschen Meisterschaft sicher.

Aufsteiger Frisch Auf glücklich

Eigentlich hätten alle Partien des letzten Spieltags am Samstag zeitgleich um 19 Uhr angepfiffen werden müssen, doch durch eine Buspanne der Blombergerinnen verzögerte sich der Anwurf in Göppingen um 45 Minuten. Am Ende stand eine 25:29-Niederlage der Frisch-Auf-Frauen auf der Anzeigentafel, doch so richtig traurig war darüber keiner. „Wir haben als Aufsteiger eine grandiose Saison gespielt, haben unser Ziel Klassenverbleib jetzt schon erreicht und können nun in den Play-offs befreit aufspielen“, sagte Geschäftsführer Claus Mai.

Für die Frisch-Auf-Frauen von Trainer Nico Kiener geht es nun im Viertelfinale gegen die HB Ludwigsburg, die die Hauptrunde mit 42:2 Punkten abschloss. „Wir haben ein reifes und professionelles Spiel abgeliefert, auch wenn wir etwas zu viele Chancen haben liegen lassen“, sagte HB-Trainer Jakob Vestergaard nach dem 19. Sieg in Folge auf nationaler Ebene vor 1721 Zuschauern gegen Neckarsulm.

Da die Ludwigsburgerinnen im Champions-League-Viertelfinale gegen Györ ETO KC/Ungarn antreten (19. April/daheim, 26. April auswärts) finden die Play-off-Spiele nach dem Modus „Best of three“ gegen Zuschauerkrösus Göppingen (Schnitt 2321 Besucher) voraussichtlich am 16. April in Ludwigsburg und am 1. Mai in der EWS-Arena statt. Ein eventuell drittes Spiel wäre dann am 4. Mai. Die genauen Termine werden Anfang nächster Woche veröffentlicht.

Die TuS Metzingen trifft als Siebter der Hauptrunde auf den Zweiten Borussia Dortmund. Der vierte württembergische Club, die Sport-Union Neckarsulm, spielt in den Play-downs um den Klassenverbleib gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen. Nur ein Team muss am Saisonende in die zweite Liga absteigen.

Play-Offs (Modus best of three)

HB Ludwigsburg (1. nach der Hauptrunde) – Frisch Auf Göppingen (8.)

Borussia Dortmund (2.) – TuS Metzingen (7.)

HSG Blomberg-Lippe (3.) – VfL Oldenburg (6.)

Thüringer HC (4.) – HSG Bensheim/Auerbach (5.)

Viertelfinale 16. April bis 4. Mai

Halbfinale/Kampf um Platz 5 10. Mai bis 18. Mai

Finale 21. Mai bis 28. Mai

Spiel um Platz 3 24./25. Mai

Play-Downs

Sport-Union Neckarsulm (9.) – TSV Bayer 04 Leverkusen (12.)

Buxtehuder SV (10.) – BSV Sachsen Zwickau (11.)

Halbfinale 18. April bis 4. Mai

Finale 10. Mai bis 25 Mai