Die neue Saison in der Handball-Bundesliga wirft ihre Schatten voraus, nicht nur, weil sie in diesem Jahr bereits Ende August beginnen wird. Entsprechend neigen sich die Ferien für die Spieler so langsam schon wieder dem Ende entgegen – auch beim TVB Stuttgart, der ja erst in letzter Minute den Klassenverbleib gegen Leipzig geschafft hat.

Das Vorbereitungsprogramm jedenfalls steht schon mal: Los geh es unter dem neuen Trainer Misha Kaufmann am 19. und 20 Juli mit den Media-Days in der Gemeindehalle Bittenfeld. Von Montag (21. Juli) bis zum darauffolgenden Sonntag steht dann das inzwischen bereits traditionelle Trainingslager im Wellness Genießer Hotel Theresa im Zillertal auf dem Programm.

Nach der Rückkehr aus Österreich wartet bereits am Montag, den 28. Juli um 17.15 Uhr in der Gemeindehalle Bittenfeld das Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten BSV Bern. Ein Schwerpunkt in der Vorbereitung dürfte anschließend dann der S-Cup in Altensteig werden, bei dem der TVB schon seit Jahren Stammgast ist. Vom 1. bis zum 3. August nehmen an dem Turnier neben den Stuttgartern auch der alte Rivale Frisch Auf Göppingen, Bundesliga-Konkurrent HC Erlangen, Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten, erneut der BSV Bern aus der Schweiz (TVB-Gegner am 1. August/20 Uhr), Mors-Thy Håndbold (Dänemark) sowie die SG Köndringen-Teningen und Gastgeber TSV Altensteig teil.

Weitere Testspiele folgen am 9. August (19 Uhr) gegen den TVS Baden-Baden in der Rheintalhalle Sandweier – sowie am 20. August (19 Uhr) in der Getec-Arena beim SC Magdeburg, quasi als Bundesliga-Generalprobe.

Die startet am letzten August-Wochenende für dem TVB mit einem Heimspiel gegen den HSV Hamburg, ehe am 3./4. September die Hürde bei der SG Flensburg-Handewitt wartet.