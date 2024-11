Die Länderspielpause wird auch bei Frisch Auf Göppingen genutzt, um die Personalentscheidungen voranzutreiben. Ein renommierter Torwart und ein deutscher Nationalspieler für den Rückraum sind für die neue Saison im Gespräch.

Jürgen Frey 12.11.2024 - 14:00 Uhr

An diesem Sonntag (16.30 Uhr) spielt Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig. Die Mannschaft von Trainer Ben Matschke versucht dabei nicht nur den ersten Auswärtssieg seit über einem Jahr zu landen (26:21 in Lemgo am 15. Oktober 2023), sie werden speziell auch auf einen Mann schauen, der beim Gegner im Tor steht: Denn Leipzigs Keeper Kristian Säveras ist für die neue Saison als Neuzugang im Gespräch.