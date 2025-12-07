Die Ausnahmemannschaft SC Magdeburg überrennt auch Frisch Auf Göppingen und gewinnt mit 37:26. Auf das Team von Trainer Ben Matschke wartet schon am Mittwoch der nächste schwere Gegner.
07.12.2025 - 20:01 Uhr
Vor dieser Begegnung hatten sich ohnehin nur die allergrößten Superoptimisten etwas Zählbares ausgerechnet. Am Ende stand Frisch Auf Göppingen beim SC Magdeburg tatsächlich auf vollkommen verlorenem Posten: Der Außenseiter verlor beim noch ungeschlagenen Bundesliga-Spitzenreiter und amtierenden Champions-League-Sieger mit 26:37 (12:22).