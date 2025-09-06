Frisch Auf Göppingen dreht beim HC Erlangen mit einer starken Teamleistung die Partie und siegt 29:28. In der entscheidenden Phase zünden Oskar Sunnefeldt und Keeper Kristian Saeveras.
Schweißüberströmt stand der überglückliche David Schmidt beim Interview und erklärte mit klaren Worten, warum Frisch Auf Göppingen dieses Auswärtsspiel beim HC Erlangen mit 29:28 (13:14) gewonnen hatte: „Wir haben voll dagegen gehalten, gekämpft wie die Schweine und den Gegner niedergerungen“, sagte der Linkshänder des Handball-Bundesligisten nach dem ersten Saisonsieg am dritten Spieltag vor 5601 Zuschauern in der PSD Bank Nürnberg Arena. „Ich bin jetzt in meiner vierten Saison bei Frisch Auf. So früh in der Saison hatten wir noch nie einen Auswärtssieg. Das tut einfach gut.“ Der starke Linkshänder im grün-weißen Dress erzielte vier Treffer. Beste Frisch-Auf-Werfer waren Marcel Schiller (8/4) mit einer 100 Prozent Quote und Ludvig Hallbäck (6). Für den HCE traf der Ex-Stuttgarter Viggo Kristjansson (9/1) am besten.