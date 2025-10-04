Frisch Auf Göppingen dreht mit einem überragenden Kristian Saeveras vor 4100 Zuschauern mit einer Energieleistung einen 16:20-Rückstand und besiegt die TSV Hannover-Burgdorf 30:26
Es war das endgültige Signal, das die EWS-Arena zum Beben brachte. Ymir Gislason, der isländische Kapitän von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen, hechtete nach einer Abwehraktion gleich zweimal nach dem Ball, eroberte ihn erfolgreich und warf ihn aus der eigenen Hälfte auch noch ins leere gegnerische Tor. Es war nach einem 16:20-Rückstand (34.) der Treffer zum 20:21 (39.), Frisch Auf zog auf 26:21 (52.) davon und am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Ben Matschke mit einer enormen Energieleistung mit 30:26 (16:18). „Ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, es war nicht einfach nach unserem Pokal-Aus gegen Leipzig am vergangenen Mittwoch“, sagte Matschke.