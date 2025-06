Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat im letzten Saisonspiel seinen dritten Auswärtssieg hauchdünn verpasst. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Ben Matschke spielte beim TBV Lemgo Lippe 29:29 (15:10). Lemgos österreichischer Nationalspieler Lukas Hutecek traf vor 4300 Zuschauern eine Sekunde vor der Schlusssirene zum Ausgleich.

Tragischer Held bei Frisch Auf war Victor Klöve. Der sonst vor allem in der Abwehr gefragte dänische Rückraumspieler machte sein bestes Spiel im Angriff, warf sieben Tore, doch in der Endphase leistete er sich einen Fehlwurf und einen technischen Fehler. „Ich muss mich entschuldigen, ich fühle mich wie der letzte Idiot, weil ich den Ball weggeworfen habe“, sagte der 21-Jährige.

Die Göppinger machten lange Zeit ein richtig gutes Spiel, führten mit 19:12 (36.) und auch noch beim 27:23 (52.). Sie standen kompakt in der Abwehr, hatten in Torwart Bart Ravensbergen (zwölf Paraden) einen starken Rückhalt und im Angriff ließen die Grün-Weißen geduldig den Ball laufen. Am Ende reichte es nicht zum Sieg und Frisch Auf geht mit der Bilanz von 5:29 Punkten in fremden Hallen als zweitschlechtestes Auswärtsteam aus der Saison – allerdings auch mit drei ungeschlagenen Spielen in Serie, die das Team auf Platz zwölf in der Abschlusstabelle klettern ließ.

Torschützen

TBV S. Zehnder 6/6, L. Carstensen 4, Schagen 4, Suton 3, N. Versteijnen 3, Brosch 2, Faust 2, Hutecek 2, Simak 2, Wagner 1.

FAG Klöve 7, Persson 6, Schiller 6/2, Neudeck 5, Jurmala 2, Sarac 2, Gislason 1.

Testspiel-Höhepunkt

Duell

Frisch Auf Göppingen trifft in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison am 5. August (19.30 Uhr) auf das europäische Spitzenteam Paris Saint-Germain. Gespielt wird in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena