Frisch Auf Göppingen setzt auf Kontinuität und eigenen Nachwuchs: Torwart Julian Buchele bleibt den Grün-Weißen bis 2028 erhalten. An der Gerüchteküche wird ein Stuttgarter gehandelt.

Frisch Auf Göppingen ist in dieser Saison mit den Torhüterleistungen durchaus zufrieden. Deshalb ist es keine Überraschung, dass der Handball-Bundesligist nun den Vertrag mit Eigengewächs und Ex-Jugend- und Junioren-Nationaltorwart Julian Buchele (21) bis ins Jahr 2028 verlängert hat. Der vor der Runde vom Ligarivalen SC DHfK Leipzig verpflichtete norwegische Nationalkeeper Krisitian Saeveras (29) ist ohnehin noch bis 2027 an die Mannschaft von Trainer und Teammanager Ben Matschke gebunden.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf Göppingen Ben Matschke: „So ein Einschlag muss manchmal richtig wehtun“ Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke spricht über die Hauptunterschiede zur Vorsaison, das Pokal-Aus, den Abgang von Ludvig Hallbäck und seine Ziele mit den Göppinger Handballern. Der 43-Jährige freut sich über die gemeinsame Zukunft: „Wir sind froh darüber, dass mit Julian Buchele ein Eigengewächs seinen Weg macht im Tor unseres Göppinger Teams. Er entwickelt sich bei uns Schritt für Schritt. Er hat sich das verdient nach dem nicht einfachen letzten Jahr, aber auch die Ausleihe nach Großwallstadt hat er angenommen und für sich genutzt. Er macht seinen Weg bisher sehr gut und wir arbeiten gerne mit ihm in den kommenden Jahren.“

Julian Buchele (li.) und Kristian Saeveras mit Frisch-Auf-Co- und Torwart-Trainer Stefan Klaus. Foto: IMAGO/Lobeca

Auch Buchele selbst ist froh über die Entscheidung: „Ich freue mich sehr auf zwei weitere Jahre hier bei Frisch Auf Göppingen und in der Heimat. Ich finde, wir sind auf einem guten Weg und ich bin mir sicher, auch in der Zukunft noch viele Erfolge in der Hölle Süd feiern zu können.“

Weitere Personalien gibt es bei Frisch Auf vor dem Heimspiel gegen den HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr/EWS-Arena) noch nicht zu vermelden. In der Gerüchteküche wird Rückraumspieler Lenny Rubin (TVB Stuttgart) unterm Hohenstaufen gehandelt. Der Vertrag des Schweizers läuft am Saisonende aus. Der 29-Jährige arbeitete mit Matschke bei der HSG Wetzlar zusammen.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28.

Termine

FAG – HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr), THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr), FAG – TBV Lemgo Lippe (10. Dezember, 19 Uhr), ThSV Eisenach – FAG (13. Dezember, 20 Uhr), FAG – SG Flensburg-Handewitt (20. Dezember, 18 Uhr), Füchse Berlin – FAG (27. Dezember, 19 Uhr). (jüf)