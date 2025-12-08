Nach Marcel Schiller hat auch der zweite Linksaußen von Frisch Auf Göppingen seinen Vertrag verlängert. Nationalspieler Rutger ten Velde bleibt bis 2028. Der Trainer ist begeistert.
08.12.2025 - 15:20 Uhr
Bei der 26:37(12:22)-Niederlage am Sonntag beim ungeschlagenen Spitzenreiter SC Magdeburg war Linksaußen Rutger ten Velde mit sechs Toren der erfolgreichste Werfer von Frisch Auf Göppingen. An Montag gab der Handball-Bundesligist die Vertragsverlängerung mit dem niederländischen Nationalspieler offiziell bekannt: Der 28-Jährige bleibt bis 2028 unterm Hohenstaufen.