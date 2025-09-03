Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen wehrt sich gegen Füchse nach Kräften – vergebens

Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen haben sich gegen die Füchse Berlin nach Kräften gewehrt, doch der deutsche Meister blieb auch in turbulenten Zeiten stabil und gewann am Ende mit 32:26 (16:16). „Wir haben gegen einen brutal guten Gegner verloren, der jeden Fehler ausnutzt. Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, aber am Ende verlieren wir viel zu hoch“, sagte Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller nach der ersten Saisonniederlage vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena.

Vergangenen April hatten die Göppinger gegen Berlin daheim noch eine 28:43-Packung kassiert. Diesmal war das kampfstarke Frisch-Auf-Team, das auf Neuzugang Martin Hanne (Handoperation) mehrere Wochen verzichten muss, lange Zeit auf Tuchfühlung. Beim 21:22 (42.) war noch alles völlig offen. Dann folgte eine Phase, in der Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einige entscheidende seiner insgesamt 17 Paraden zeigte. Auch zwei Siebenmeter von Schiller entschärfte der Serbe. Beim 27:22 für die Füchse (52.) war die Vorentscheidung gefallen. Abgezockt brachte das Team von Trainer Jaron Siewert den Sieg nach Hause – und auch Sportvorstand Stefan Kretzschmar jubelte hinter der Bank. Zu seinem Abschied am Saisonende wollte er sich nicht äußern.

Beste Füchse-Werfer waren Leo Prantner (9), Tim Freihöfer (8/7) und Mathias Gidsel (7). Für Frisch Auf erzielten der überragende Ludvig Hallbäck (8) und Rechtsaußen Tim Goßner (5) die meisten Treffer. „Großes Lob an meine Mannschaft, wie sie gemeinsam mit der Halle eine solche Energie aufs Feld gebracht hat. Wir hatten einen super Ballfluss und haben vieles besser gemacht als zum Auftakt bei GWD Minden“, sagte Göppingens Trainer Ben Matschke.

Der erste Sieg wird nun am Samstag (19 Uhr) beim HC Erlangen angepeilt.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – FAG (28. September, 15 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (1. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)