Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen wehrt sich gegen Füchse nach Kräften – vergebens

Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen wehrt sich gegen Füchse nach Kräften – vergebens
2
Göppingens Rechtsaußen Tim Goßner machte gegen die Füchse ein gutes Spiel und erzielte fünf Tore. Foto: Pressefoto Baumann

Frisch Auf Göppingen hält gegen die Füchse Berlin lange mit – am Ende verliert der Handball-Bundesligist gegen den abgezockten Meister mit 26:32 (16:16).

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die Bundesliga-Handballer von Frisch Auf Göppingen haben sich gegen die Füchse Berlin nach Kräften gewehrt, doch der deutsche Meister blieb auch in turbulenten Zeiten stabil und gewann am Ende mit 32:26 (16:16). „Wir haben gegen einen brutal guten Gegner verloren, der jeden Fehler ausnutzt. Wir können mit unserer Leistung zufrieden sein, aber am Ende verlieren wir viel zu hoch“, sagte Frisch-Auf-Linksaußen Marcel Schiller nach der ersten Saisonniederlage vor 5000 Zuschauern in der EWS-Arena.

 

Beste Füchse-Werfer waren Leo Prantner (9), Tim Freihöfer (8/7) und Mathias Gidsel (7). Für Frisch Auf erzielten der überragende Ludvig Hallbäck (8) und Rechtsaußen Tim Goßner (5) die meisten Treffer. „Großes Lob an meine Mannschaft, wie sie gemeinsam mit der Halle eine solche Energie aufs Feld gebracht hat. Wir hatten einen super Ballfluss und haben vieles besser gemacht als zum Auftakt bei GWD Minden“, sagte Göppingens Trainer Ben Matschke.

Der erste Sieg wird nun am Samstag (19 Uhr) beim HC Erlangen angepeilt.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – FAG (28. September, 15 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (1. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)

