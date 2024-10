Es war intensiv, es war extrem spannend – und am Ende sicherte sich Frisch Auf Göppingen nach einem 20:23-Rückstand noch ein 24:24 gegen den VfL Gummersbach. Jetzt soll gegen die SG BBM Bietigheim der erste Saisonsieg her.

Jürgen Frey 12.10.2024 - 21:45 Uhr

Was für eine Dramatik vor 4500 Zuschauern in der EWS-Arena: Frisch Auf Göppingen hat in einem hoch intensiven Handballkrimi noch ein 24:24 (13:14) gegen den VfL Gummersbach gerettet. „Das war kein Leckerbissen, aber extrem spannend. Der Punkt ist glücklich, aber über die gesamten 60 Minuten gesehen auch verdient“, sagte Göppingens Rückraumspieler David Schmidt.