Kontinuität auf Rechtsaußen beim TVB Stuttgart. Der österreichische Nationalspieler Jakob Nigg verlängert seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten bis 2029.

Am Mittwoch musste der TVB Stuttgart mit dem Kreuzbandriss von Rückraumspieler Marco Mengon eine schlechte Nachricht verkünden, am Tag danach folgte etwas Positives. Rechtsaußen Jakob Nigg hat vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16.30 Uhr/Porsche-Arena, nur noch Resttickets) gegen den TBV Lemgo Lippe seinen ursprünglich am 30. Juni 2027 auslaufenden Vertrag beim Handball-Bundesligisten vorzeitig bis 2029 verlängert.

Unsere Empfehlung für Sie Novum in Handball-Bundesliga Häfners und Mengons – so profitiert der TVB Stuttgart von Geschwister-Dynamik Es ist einzigartig: Mit den Häfners und den Mengons spielen gleich zwei Brüderpaare beim TVB Stuttgart oft gleichzeitig im Rückraum. Wo liegen die Vorteile, wo potenzielle Risiken? „Jakob hat sich in unserem Verein hervorragend integriert und ist inzwischen sogar als Trainer im Jugendbereich tätig. Dieses Engagement ist keineswegs selbstverständlich und zeigt, wie sehr er sich mit dem TVB identifiziert. Auf dem Spielfeld ist er ein emotionaler Leader unserer Mannschaft und hat sich auch sportlich in seiner Zeit bei uns sehr positiv weiterentwickelt. Umso mehr freuen wir uns, den gemeinsamen Weg langfristig mit ihm weiterzugehen“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Jakob Nigg (re.) jubelt mit seinem Rechtsaußen-Partner Kasper Lien. Foto: Baumann

Jakob Nigg stammt aus Wien und begann beim UHC Tulln mit dem Handballspielen. Über die Station SG Krems/Langenlois wechselte er 2017 in die Jugend des HC Fivers Wat Margareten. Für die erste Mannschaft der Fivers debütierte er im April 2021, entwickelte sich in den folgenden Jahren und wurde in der Saison 2022/23 als „Newcomer des Jahres“ der Liga ausgezeichnet. Sein Länderspieldebüt für das österreichische Nationalteam gab der Flügelflitzer im November 2023.

Im Sommer 2025 wechselte Jakob Nigg zum TVB Stuttgart. Seitdem hat der Linkshänder 27 Pflichtspiele für die Schwaben bestritten und dabei 50 Tore erzielt. Zuletzt hatte er auf der Rechtsaußen-Position mehr Spielanteile als der norwegische Nationalspieler Kasper Lien (24). Bei der EM 2026 glänzte Nigg beim Aufeinandertreffen gegen die DHB-Auswahl mit sieben Toren.

„Ich freue mich riesig über meine Vertragsverlängerung beim TVB bis 2029 und bin stolz, hier langfristig spielen zu dürfen. Seit meinem Wechsel im vergangenen Sommer habe ich mich hier vom ersten Tag an sehr wohlgefühlt. Es macht mir großen Spaß, jeden Tag mit dem gesamten Umfeld des Clubs zusammenzuarbeiten. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich der Verein Schritt für Schritt weiter verbessern wird und wir den eingeschlagenen positiven Weg gemeinsam erfolgreich fortsetzen können.“