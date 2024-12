Kai Häfner bleibt dem TVB Stuttgart weiter erhalten. Der Rückraumspieler verlängerte seinen Vertrag beim Handball-Bundesligisten vorzeitig bis 2027 vor dem Derby gegen Frisch Auf Göppingen, das einen weiteren Verletzten zu beklagen hat.

jüf 05.12.2024 - 19:00 Uhr

Kai Häfner bleibt dem Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart zwei weitere Spielzeiten erhalten. Der 35-jährige hat seinen im kommenden Juni auslaufenden Vertrag noch vor dem Derby gegen Frisch Auf Göppingen vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. „Wir freuen uns sehr darüber, Kai für zwei weitere Spielzeiten an den TVB binden zu können. Kai hat von Anfang an eine enorm wichtige Rolle in der Mannschaft angenommen und geht als Führungsspieler voran“, sagte Trainer und Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.