Auch im 15. Anlauf reicht es für den TVB Stuttgart nicht zu einem Auswärtssieg – andererseits bleibt das Team durch das 25:25 beim Bergischen HC zum siebten Mal in Serie ungeschlagen.

Langsam wird es fast schon unheimlich mit der Unentschieden-Serie des TVB Stuttgart. Das 25:25 (13:10) beim Bergischen HC bedeutete das fünfte Remis aus den vergangenen sechs Spielen in der Handball-Bundesliga. Und diesmal war es für das Team von Trainer Misha Kaufmann definitiv ein verlorener Punkt.

Unsere Empfehlung für Sie TVB Stuttgart Wird Lenny Rubin noch einmal ein Thema, Jürgen Schweikardt? Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht vor dem Spiel des TVB Stuttgart beim Bergischen HC über die Erfolgsserie, die schwache Ausbeute in Auswärtsspielen und die neue Saison. Denn bis zur 18:13- und auch 22:18-Führung (48.) hatte der TVB die Partie vor 2863 Zuschauern in der Wuppertaler Unihalle im Griff. Danach konnte Torwart Miljan Vujovic, der in der neuen Saison zu RD Slovan Ljubljana wechselt, seine bis dahin alles überragende Form (insgesamt 17 Paraden) nicht mehr ganz halten. Sein Gegenüber Christopher Rudeck (15 Paraden) fand dagegen immer besser ins Spiel.

Zudem verlor man im Angriff leichtfertig Bälle und versiebte klarste Chancen. Vor allem Kapitän Patrick Zieker avancierte frei vor dem Tor zum Pechvogel. Er scheiterte zweimal aus bestem Winkel von linksaußen und ließ auch einen Siebenmeter liegen. Dieses Malheur passierte gleich dreimal dem 36-jährigen Linkshänder Kai Häfner, der trotzdem mit 8/2 Treffern vor dem Schweizer Lenny Rubin (7) bester TVB-Werfer war.

Im letzten Angriff hatte der BHC nach einer Auszeit 26 Sekunden vor Schluss sogar noch die Chance auf den Sieg. TVB-Spielmacher Simone Mengon sagte dennoch: „Es ist frustrierend, dass es wieder nicht zum ersten Auswärtssieg reichte.“ Und zwar im 15. Anlauf in dieser Saison (6:24 Punkte). Positiv dagegen: Der TVB blieb auch im siebten Spiel in Folge unbesiegt. „Man muss die Kirche im Dorf lassen, wir machen derzeit auch vieles richtig“, sagte Kaufmann, für den die vielen verworfenen freien Bälle und der 0:4-Lauf nach der 22:18-Führung entscheidend für den Punktverlust beim Aufsteiger waren.

Die Serie weiter auszubauen wird nun schwer – im nächsten Spiel kommt am 26. April (17 Uhr) Spitzenreiter SC Magdeburg nach Stuttgart in die Porsche-Arena. Zuvor spielt der SCM im Final Four um den DHB-Pokal in Köln im Halbfinale am kommenden Samstag um 18.45 Uhr gegen den Bergischen HC, davor stehen sich im ersten Halbfinale der TBV Lemgo Lippe und die Füchse Berlin (15.45 Uhr) gegenüber. „Wir freuen wir uns riesig auf das Event. Nach diesem Highlight heißt es dann wieder Abstiegskampf pur für uns“, meinte BHC-Trainer Markus Pütz.

Aus dem ist der TVB bei elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz längst raus. Auch das gehört zu den positiven Aspekten dieser ersten Saison unter Misha Kaufmann.

Aufstellungen

Bergischer HC: Rudeck (15 Paraden), Diedrich; Beyer 8/5 Tore, Becher 1, Hangstein, Babarskas, Kooij 1, Babak 1, Massoud, Voss-Fels, Thiele, Morante Maldonado 4, Fuchs 3, Seesing 3, Steinhaus 2, Wasielewski 2.

TVB Stuttgart: Kornecki, Vujovic (17 Paraden); Max Häfner 5, Serradilla, Lien, Snajder, Simone Mengon 3, Röthlisberger, Schmid, Matzken, Zieker, Kai Häfner 8/2, Rubin 7, Nigg 2.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25.

Termine

TVB – SC Magdeburg (26. April, 17 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)