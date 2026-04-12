Auch im 15. Anlauf reicht es für den TVB Stuttgart nicht zu einem Auswärtssieg – andererseits bleibt das Team durch das 25:25 beim Bergischen HC zum siebten Mal in Serie ungeschlagen.
12.04.2026 - 18:52 Uhr
Langsam wird es fast schon unheimlich mit der Unentschieden-Serie des TVB Stuttgart. Das 25:25 (13:10) beim Bergischen HC bedeutete das fünfte Remis aus den vergangenen sechs Spielen in der Handball-Bundesliga. Und diesmal war es für das Team von Trainer Misha Kaufmann definitiv ein verlorener Punkt.