Linksaußen Marcel Schiller wirft beim 34:29 von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig 16 Tore und ragt aus einer geschlossenen und reifen Mannschaft heraus.
09.04.2026 - 21:10 Uhr
Zwei Siebenmeter ließ er sogar liegen. Ansonsten zeigte Marcel Schiller eine absolute Gala-Show. 16 Tore (davon acht Siebenmeter) warf der Linksaußen von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim 34:29 (18:16) beim SC DHfK Leipzig. Neben der Topleistung und dem persönlichen Torerekord des 34-Jährigen strich Trainer Ben Matschke hinterher zurecht noch etwas entscheidendes heraus: „Die tadellose Teamleistung mit tollen Impulsen von der Bank.“