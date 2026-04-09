Linksaußen Marcel Schiller wirft beim 34:29 von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim SC DHfK Leipzig 16 Tore und ragt aus einer geschlossenen und reifen Mannschaft heraus.

Zwei Siebenmeter ließ er sogar liegen. Ansonsten zeigte Marcel Schiller eine absolute Gala-Show. 16 Tore (davon acht Siebenmeter) warf der Linksaußen von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen beim 34:29 (18:16) beim SC DHfK Leipzig. Neben der Topleistung und dem persönlichen Torerekord des 34-Jährigen strich Trainer Ben Matschke hinterher zurecht noch etwas entscheidendes heraus: „Die tadellose Teamleistung mit tollen Impulsen von der Bank.“

Unsere Empfehlung für Sie Trainer von Frisch Auf Göppingen Ben Matschke: „Wir müssen die Infrastruktur deutlich professionalisieren“ Trainer Ben Matschke spricht vor dem Handball-Bundesligaheimspiel von Frisch Auf Göppingen gegen den SC Magdeburg über die Entwicklung seines Teams und die schlechten Rahmenbedingungen. Dazu gehörten zwei hervorragende Torhüter mit Julian Buchele (zehn Paraden) und Kristian Saeveras (sieben Paraden), der bei seinem Ex-Club beim 21:20 und 22:21 jeweils einen Siebenmeter hielt. Im Angriff setzten im Rückraum der Ex-Leipziger Oskar Sunnefeldt und Ole Pregler (je fünf Tore) ganz wichtige Akzente.

Frisch-Auf-Jubel in Leipzig. Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Nach dem 31:29 fuhr Frisch Auf den Sieg souverän und mit einer reifen Leistung nach Hause. Damit haben die Grün-Weißen erstmals in dieser Saison gegen Leipzig gewonnen. Im Hinspiel (24:24) und im DHB-Pokal (26:28) hatte es gegen das aktuelle Bundesliga-Schlusslicht nicht zu einem Sieg gereicht.

Nach zuletzt 10:2 Punkten in der Liga geht Frisch Auf mit viel Selbstvertrauen ins nächste Spiel: Am 23. April (19 Uhr) kommen die Rhein-Neckar Löwen zum baden-württembergischen Derby in die EWS-Arena.

Saison 2025/26

Ergebnisse

GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG 32:26, FAG – SC DHfK Leipzig 26:28 (DHB-Pokal), FAG – TSV Hannover-Burgdorf 30:26, Rhein-Neckar Löwen – FAG 30:30, FAG – VfL Gummersbach 24:36, FAG – Bergischer HC 26:21, HSG Wetzlar – FAG 26:28, FAG – HSV Hamburg 34:30, THW Kiel – FAG 34:30, FAG – MT Melsungen 26:26, SC Magdeburg – FAG 37:26, FAG – TBV Lemgo Lippe 26:33, ThSV Eisenach – FAG 31:27, FAG – SG Flensburg-Handewitt 32:33, Füchse Berlin – FAG 42:29, FAG – GWD Minden 28:28, MT Melsungen – FAG 31:23, FAG – THW Kiel 24:28, TSV Hannover-Burgdorf – FAG 22:28, FAG – ThSV Eisenach 26:23, TBV Lemgo Lippe – FAG 27:30, Frisch Auf – HC Erlangen 27:24, Frisch Auf – SC Magdeburg 23:27, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 29:34.

Termine

FAG – Rhein-Neckar Löwen (23. April, 19 Uhr), VfL Gummersbach – FAG (30. April, 19 Uhr), FAG – HSG Wetzlar (7. Mai, 19 Uhr), HSV Hamburg – FAG (25. Mai, 20 Uhr), FAG – TVB Stuttgart (3. Juni, 19 Uhr), Bergischer HC – FAG (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)