Handball-Bundesliga Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart
Nach Platz zwölf in dieser Saison will der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga weiter nach oben klettern. Diese sechs Neuzugänge sollen dabei helfen.
Nach Platz zwölf in dieser Saison will der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga weiter nach oben klettern. Diese sechs Neuzugänge sollen dabei helfen.
Eine Zitterpartie wie zum Ende der Saison 2024/2025 hat sich der TVB Stuttgart in diesem Jahr erspart. Der Klassenverbleib war nie wirklich in Gefahr, am Ende wurde es Platz zwölf, und vor allem das Saisonfinale war stark vom Handball-Bundesligisten. Die SG Flensburg-Handewitt geschlagen, das Derby bei Frisch Auf Göppingen gewonnen, dazu der Heimsieg im letzten Spiel gegen den HC Erlangen. „So ist es am Ende definitiv ein versöhnlicher Abschluss von einer Saison, auf die wir stolz sein können“, sagt Spielmacher Max Häfner.