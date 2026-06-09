 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Sportmeldungen

  6. Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Handball-Bundesliga Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Handball-Bundesliga: Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart
1
Künftig in einem Team: Die Stuttgarter Samuel Röthlisberger (li.) und Max Häfner (re.) sowie Neuzugang Philipp Ahouansou. Foto: IMAGO/HMB-Media

Nach Platz zwölf in dieser Saison will der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga weiter nach oben klettern. Diese sechs Neuzugänge sollen dabei helfen.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Eine Zitterpartie wie zum Ende der Saison 2024/2025 hat sich der TVB Stuttgart in diesem Jahr erspart. Der Klassenverbleib war nie wirklich in Gefahr, am Ende wurde es Platz zwölf, und vor allem das Saisonfinale war stark vom Handball-Bundesligisten. Die SG Flensburg-Handewitt geschlagen, das Derby bei Frisch Auf Göppingen gewonnen, dazu der Heimsieg im letzten Spiel gegen den HC Erlangen. „So ist es am Ende definitiv ein versöhnlicher Abschluss von einer Saison, auf die wir stolz sein können“, sagt Spielmacher Max Häfner.

 

Beim TVB war er zudem die erste Spielzeit unter dem neuen Cheftrainer Misha Kaufmann, der schon am vergangenen Sonntag noch in der Porsche-Arena erklärte: „Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison.“ In der sich das Gesicht der Mannschaft durchaus ein wenig verändern wird.

Am Montag hat der Club die Verpflichtung von Philipp Ahouansou von der HSG Wetzlar bestätigt, für den der TVB nach Informationen unserer Redaktion 50.000 Euro an Ablöse zahlen muss. Der linke Rückraumspieler ist aber nicht der einzige Neue, der sich in der neuen Saison das blaue Trikot überstreifen wird. Hier der Überblick:

  • Philipp Meyer: Der Abwehrspezialist kommt vom ThSV Eisenach und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. „Die Philosophie und der Weg, den der TVB eingeschlagen hat, haben mich überzeugt“, sagt der 28-Jährige. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sagt über den zwei Meter großen Kreisläufer: „Er wird eine enorme Verstärkung für unsere Abwehr sein.“
  • Mohamed Amine Darmoul: Der 1,83 Meter große Spielmacher wechselt von MT Melsungen nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. Coach Kaufmann sagt zur Verpflichtung des Tunesiers: „Ich bin sehr stolz, dass sich ein Spieler von diesem Format für uns entschieden hat.“ Darmoul erklärt, Kaufmann sei „ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung“ für den TVB gewesen.
  • Mohamed El-Tayar: Der 29-jähruge Ägypter kommt vom HSV Hamburg und bildet künftig mit Mateusz Kornecki das Torhüterduo des TVB. Sein Vertrag läuft bis 2029. „Der TVB hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt“, sagt der 1,93 Meter große Keeper, „die Ziele des Vereins haben mich überzeugt.“ Schweikardt ergänzt: „Er hat unter Beweis gestellt, dass er Spiele entscheiden kann.“
  • Dario Sanz: Der Linksaußen kommt aus seiner spanischen Heimat nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Bislang spielte der 1,85 Metzer große Außen für Ademar León. „Stuttgart bietet mir die große Chance, mich weiterzuentwickeln und auf höchstem Niveau zu messen“, sagt der 22-Jährige.
  • Malte Donker: Der 28-Jährige hat wie Philipp Meyer mit Misha Kaufmann bereits in Eisenach zusammengearbeitet. Der rechte Rückraumspieler sagt: „Die Zusammenarbeit mit Misha hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in seiner Arbeit steckt.“ Der Coach lobt den „unglaublich starken Charakter“ des 1,93 Meter großen Donker, der von GWD Minden zum TVB kommt und einen Vertrag bis 2027 erhält.
  • Philipp Ahouansou: Der linke Rückraumspieler kommt von der HSG Wetzlar zum TVB und hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. „Ich brenne absolut für diese neue Aufgabe“, versichert der 25-Jährige, der 2,03 Meter groß ist.

Neben diesen Transfers hat der TVB im Laufe der vergangenen Monate auch durch Vertragsverlängerungen die Weichen für die Zukunft gestellt. So haben Mateusz Kornecki (bis 2027), Torben Matzken, Max Häfner, Linus Schmid (alle bis 2028), Jakob Nigg und Max Heydecke (beide bis 2029) neue Kontrakte erhalten.

Lenny Rubin, Ivan Snajder, Milan Vujovic und Antonio Seradilla werden Stuttgart dagegen verlassen.

Weitere Themen

Handball-Bundesliga: Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Handball-Bundesliga Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Nach Platz zwölf in dieser Saison will der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga weiter nach oben klettern. Diese sechs Neuzugänge sollen dabei helfen.
Von Dirk Preiß
Tennis Boss Open in Stuttgart: Absage: Muss Alexander Zverev eine Strafe befürchten?

Tennis Boss Open in Stuttgart Absage: Muss Alexander Zverev eine Strafe befürchten?

Der frischgebackene French-Open-Sieger hat seine Teilnahme am Rasenturnier in Stuttgart abgesagt. Wie sind die Dinge nun geregelt?
Von Marco Seliger
Boss Open 2026 in Stuttgart: Zeitplan, TV-Übertragung und Stream für das ATP-Turnier

Boss Open 2026 in Stuttgart Zeitplan, TV-Übertragung und Stream für das ATP-Turnier

Aktuell laufen die Boss Open 2026. Wer überträgt die Spiele live im Stream und TV? Wann spielen die deutschen Teilnehmer? Alle Infos hier.
Von Kai Winderl
Barock Volleys MTV Ludwigsburg: Es geht hoch hinaus – mit einem 2,11 Meter großen Mittelblocker

Barock Volleys MTV Ludwigsburg Es geht hoch hinaus – mit einem 2,11 Meter großen Mittelblocker

Der neue Kader des Volleyball-Bundesligisten aus Ludwigsburg ist so gut wie komplett – und dafür zusammengestellt, erneut in die Play-offs einzuziehen.
Von Jochen Klingovsky
Tennis: Alexander Zverev krönt seine Karriere – und schreibt Geschichte

Tennis Alexander Zverev krönt seine Karriere – und schreibt Geschichte

Tennisprofi Alexander Zverev feiert seinen ersten Grand-Slam-Sieg. Für diese Leistung gebührt ihm nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky größter Respekt – uneingeschränkt.
Von Jochen Klingovsky
Wie einst Becker: Alexander Zverev gewinnt French Open

Wie einst Becker Alexander Zverev gewinnt French Open

Alexander Zverev hält dem Titeldruck bei den French Open stand. Diesmal scheitert der Tennisprofi kurz vor dem Ziel nicht - sondern tritt in Boris Beckers Fußstapfen.
TVB gegen HC Erlangen: Stuttgarter Handballer mit Sieg und Zuschauerrekord ab in den Urlaub

TVB gegen HC Erlangen Stuttgarter Handballer mit Sieg und Zuschauerrekord ab in den Urlaub

Der TVB Stuttgart besiegt den HC Erlangen mit 22:17, geht auf Platz zwölf und einem Zuschauerrekord aus dieser Saison. Das Finale nutzt Trainer Misha Kaufmann, allen zu danken.
Von Jürgen Frey
HBW Balingen-Weilstetten: Manager Axel Kromer: Warum der Aufstieg erst der Anfang ist

HBW Balingen-Weilstetten Manager Axel Kromer: Warum der Aufstieg erst der Anfang ist

HBW Balingen-Weilstetten steigt als Meister in die Bundesliga auf und will auch oben bleiben. Geschäftsführer Axel Kromer spricht über die Chancen und die Hallenproblematik.
Von Jürgen Frey
Bietigheim Vize-Meister: HBW Balingen-Weilstetten sichert sich Zweitliga-Titel

Bietigheim Vize-Meister HBW Balingen-Weilstetten sichert sich Zweitliga-Titel

So deutlich hatte das keiner erwartet. Der HBW Balingen-Weilstetten deklassiert die SG BBM Bietigheim 36:22 und sichert sich am letzten Spieltag die Handball-Zweitliga-Meisterschaft.
Von Jürgen Frey
Tennis Boss Open in Stuttgart: Nach Zverev-Absage – auch Tennis-Talent Justin Engel nicht dabei

Tennis Boss Open in Stuttgart Nach Zverev-Absage – auch Tennis-Talent Justin Engel nicht dabei

Das Tennis-Turnier in Stuttgart muss nicht nur auf Alexander Zverev verzichten. Auch Justin Engel kann beim Rasen-Event nicht aufschlagen.
Weitere Artikel zu Stuttgart Handball-Bundesliga Jürgen Schweikardt FRISCH AUF! Göppingen TVB Stuttgart Video
 
 