Handball-Bundesliga: Nach Ahouansou-Verpflichtung - das sind die Neuzugänge des TVB Stuttgart

Eine Zitterpartie wie zum Ende der Saison 2024/2025 hat sich der TVB Stuttgart in diesem Jahr erspart. Der Klassenverbleib war nie wirklich in Gefahr, am Ende wurde es Platz zwölf, und vor allem das Saisonfinale war stark vom Handball-Bundesligisten. Die SG Flensburg-Handewitt geschlagen, das Derby bei Frisch Auf Göppingen gewonnen, dazu der Heimsieg im letzten Spiel gegen den HC Erlangen. „So ist es am Ende definitiv ein versöhnlicher Abschluss von einer Saison, auf die wir stolz sein können“, sagt Spielmacher Max Häfner.

Beim TVB war er zudem die erste Spielzeit unter dem neuen Cheftrainer Misha Kaufmann, der schon am vergangenen Sonntag noch in der Porsche-Arena erklärte: „Wir freuen uns schon jetzt auf die neue Saison.“ In der sich das Gesicht der Mannschaft durchaus ein wenig verändern wird.

Am Montag hat der Club die Verpflichtung von Philipp Ahouansou von der HSG Wetzlar bestätigt, für den der TVB nach Informationen unserer Redaktion 50.000 Euro an Ablöse zahlen muss. Der linke Rückraumspieler ist aber nicht der einzige Neue, der sich in der neuen Saison das blaue Trikot überstreifen wird. Hier der Überblick:

Philipp Meyer: Der Abwehrspezialist kommt vom ThSV Eisenach und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. „Die Philosophie und der Weg, den der TVB eingeschlagen hat, haben mich überzeugt“, sagt der 28-Jährige. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sagt über den zwei Meter großen Kreisläufer: „Er wird eine enorme Verstärkung für unsere Abwehr sein.“

Der Abwehrspezialist kommt vom ThSV Eisenach und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. „Die Philosophie und der Weg, den der TVB eingeschlagen hat, haben mich überzeugt“, sagt der 28-Jährige. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sagt über den zwei Meter großen Kreisläufer: „Er wird eine enorme Verstärkung für unsere Abwehr sein.“ Mohamed Amine Darmoul: Der 1,83 Meter große Spielmacher wechselt von MT Melsungen nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. Coach Kaufmann sagt zur Verpflichtung des Tunesiers: „Ich bin sehr stolz, dass sich ein Spieler von diesem Format für uns entschieden hat.“ Darmoul erklärt, Kaufmann sei „ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung“ für den TVB gewesen.

Der 1,83 Meter große Spielmacher wechselt von MT Melsungen nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 erhalten. Coach Kaufmann sagt zur Verpflichtung des Tunesiers: „Ich bin sehr stolz, dass sich ein Spieler von diesem Format für uns entschieden hat.“ Darmoul erklärt, Kaufmann sei „ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung“ für den TVB gewesen. Mohamed El-Tayar: Der 29-jähruge Ägypter kommt vom HSV Hamburg und bildet künftig mit Mateusz Kornecki das Torhüterduo des TVB. Sein Vertrag läuft bis 2029. „Der TVB hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt“, sagt der 1,93 Meter große Keeper, „die Ziele des Vereins haben mich überzeugt.“ Schweikardt ergänzt: „Er hat unter Beweis gestellt, dass er Spiele entscheiden kann.“

Der 29-jähruge Ägypter kommt vom HSV Hamburg und bildet künftig mit Mateusz Kornecki das Torhüterduo des TVB. Sein Vertrag läuft bis 2029. „Der TVB hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt“, sagt der 1,93 Meter große Keeper, „die Ziele des Vereins haben mich überzeugt.“ Schweikardt ergänzt: „Er hat unter Beweis gestellt, dass er Spiele entscheiden kann.“ Dario Sanz: Der Linksaußen kommt aus seiner spanischen Heimat nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Bislang spielte der 1,85 Metzer große Außen für Ademar León. „Stuttgart bietet mir die große Chance, mich weiterzuentwickeln und auf höchstem Niveau zu messen“, sagt der 22-Jährige.

Der Linksaußen kommt aus seiner spanischen Heimat nach Stuttgart und hat einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Bislang spielte der 1,85 Metzer große Außen für Ademar León. „Stuttgart bietet mir die große Chance, mich weiterzuentwickeln und auf höchstem Niveau zu messen“, sagt der 22-Jährige. Malte Donker: Der 28-Jährige hat wie Philipp Meyer mit Misha Kaufmann bereits in Eisenach zusammengearbeitet. Der rechte Rückraumspieler sagt: „Die Zusammenarbeit mit Misha hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in seiner Arbeit steckt.“ Der Coach lobt den „unglaublich starken Charakter“ des 1,93 Meter großen Donker, der von GWD Minden zum TVB kommt und einen Vertrag bis 2027 erhält.

Der 28-Jährige hat wie Philipp Meyer mit Misha Kaufmann bereits in Eisenach zusammengearbeitet. Der rechte Rückraumspieler sagt: „Die Zusammenarbeit mit Misha hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in seiner Arbeit steckt.“ Der Coach lobt den „unglaublich starken Charakter“ des 1,93 Meter großen Donker, der von GWD Minden zum TVB kommt und einen Vertrag bis 2027 erhält. Philipp Ahouansou: Der linke Rückraumspieler kommt von der HSG Wetzlar zum TVB und hat einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet. „Ich brenne absolut für diese neue Aufgabe“, versichert der 25-Jährige, der 2,03 Meter groß ist.

Neben diesen Transfers hat der TVB im Laufe der vergangenen Monate auch durch Vertragsverlängerungen die Weichen für die Zukunft gestellt. So haben Mateusz Kornecki (bis 2027), Torben Matzken, Max Häfner, Linus Schmid (alle bis 2028), Jakob Nigg und Max Heydecke (beide bis 2029) neue Kontrakte erhalten.

Lenny Rubin, Ivan Snajder, Milan Vujovic und Antonio Seradilla werden Stuttgart dagegen verlassen.