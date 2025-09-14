Die scharfe Kritik von Coach Misha Kaufmann in den Auszeiten fruchten nicht, und der TVB Stuttgart bleibt beim 23:32 in Magdeburg völlig chancenlos. Am Donnerstag steht das Derby an.

„Spitzenreiter, Spitzenreiter“, dröhnte es durch die Getec-Arena. Die Fans des amtierenden Champions-League-Siegers SC Magdeburg waren mit dem 32:23 (17:10) in der Handball-Bundesliga gegen den TVB Stuttgart rundum zufrieden. Eine komplett andere Stimmungslage herrschte bei den Gästen. „Wir hatten heute nicht genug Biss in Abwehr und Angriff, wir können es um einiges besser“, sagte Rückraumspieler Lenny Rubin.

Mangelnde Einstellung und fehlende Siegermentalität monierte der total unzufriedene TVB-Trainer Misha Kaufmann lautstark in den Auszeiten. Großartige Besserung trat aber nicht ein. „Wir hatten nicht die Körpersprache, die es braucht, um hier etwas zu holen, und wir haben zu früh aufgegeben“, sagte Rubin. Der Schweizer war mit sieben Toren erfolgreichster TVB-Werfer vor Kai Häfner (5/4), Patrick Zieker und Antonio Serradilla (je 4). Einen völlig gebrauchten Tag erwischte Max Häfner. Der Spielmacher blieb bei sieben Fehlwürfen ohne Torerfolg.

Vor allem der 29-Jährige verzweifelte vor den 6600 Zuschauer in der ausverkauften Arena an SCM-Keeper Sergey Hernandez. Der Spanier zeigte 15 Paraden. Seine Stuttgarter Gegenüber Miljan Vujovic und Daniel Rebmann hielten zusammen nur vier Bälle. Auch deshalb war spätestens beim Stand von 27:17 (45.) die Partie endgültig entschieden.

Für den TVB geht es nun am kommenden Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Frisch Auf Göppingen weiter. „Das ist etwas Spezielles, da ist Feuer drin. Wir werden uns ganz anders präsentieren und wollen das Derby gewinnen“, versprach Rubin.

Saison 2025/26

Ergebnisse und Termine

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TV Emsdetten – TVB (2. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr). (jüf)