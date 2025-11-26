Die Abwehr des TVB Stuttgart bekommt in der neuen Saison Verstärkung. Philipp Meyer vom Ligarivalen ThSV Eisenach unterschreibt einen Zweijahresvertrag.
26.11.2025 - 11:00 Uhr
An diesem Freitag (19 Uhr) steht der TVB Stuttgart vor einem wichtigen Auswärtsspiel beim HC Erlangen, doch hinter den Kulissen treibt der Handball-Bundesligist bereits seine Planungen für die kommende Saison voran. Nun steht fest, dass Abwehrspezialist Philipp Meyer vom Ligakonkurrenten ThSV Eisenach ab der Spielzeit 2026/27 das Trikot der Wild Boys tragen wird.