Handball-Bundesligist TVB Stuttgart verliert gegen Hannover-Burgdorf mit 27:35. Doch ganz so klar wie es das Ergebnis ausdrückt, war das Spiel nicht.

Joachim Klumpp 13.02.2025 - 21:16 Uhr

Trainer Jürgen Schweikardt war am Donnerstagabend nicht voll bei Kräften, ein grippaler Infekt schlug sich auf seine Stimme nieder – und offensichtlich auch auf die Mannschaft. Denn die Bundesliga-Handballer kassierten beim 27:35 (13:18) gegen die TSV Hannover-Burgdorf bereits die zweite Niederlage im neuen Jahr. Doch ganz so klar wie das Ergebnis war das Spiel dann wiederum nicht. Der TVB kam nach einem 16:23 (36. Minute) nochmals bis auf ein Tor heran, beim Stande von 25:26 (47.), „doch am Ende waren es ein paar Phasen mit zu vielen Gegentoren“, wie Co-Trainer Jens Bürkle in Vertretung seines Chefs am TV-Mikrofon sagte. „Trotzdem glaube ich, dass es kämpferisch ein Schritt nach vorne war.“