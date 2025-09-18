Handball-Bundesliga in Stuttgart: Marcel Schiller behält Nerven – Frisch Auf rettet Punkt im Derby-Krimi beim TVB

Spannender, intensiver, umkämpfter und emotionaler kann ein Handball-Derby kaum sein. Am Ende gab es zwischen den Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen beim 28:28 (13:13) keinen Sieger – und dennoch jubelten nach den 60 Minuten nur die Grün-Weißen. Denn mit der letzten Aktion des Spiels verwandelte Linksaußen Marcel Schiller nervenstark einen Siebenmeter gegen TVB-Keeper Miljan Vujovic zum Ausgleich. Den Strafwurf nach einem Durchbruch von Elias Newel hatten die Schiedsrichter Fabian Baumgart und Dennis Blanke nach Ansicht der Videobilder gegeben.