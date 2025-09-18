Handball-Bundesliga in Stuttgart: Marcel Schiller behält Nerven – Frisch Auf rettet Punkt im Derby-Krimi beim TVB

 
  6. Marcel Schiller behält Nerven – Frisch Auf rettet Punkt im Derby-Krimi beim TVB

10
Marcel Schiller verwandelt den Siebenmeter gegen Miljan Vujovic zum 28:28-Endstand. Foto: Pressefoto Baumann

Das war nichts für schwache Nerven. Nach einem 21:24-Rückstand rettet Frisch Auf Göppingen im Handball-Derby vor 4126 Zuschauern beim TVB Stuttgart noch ein 28:28.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Spannender, intensiver, umkämpfter und emotionaler kann ein Handball-Derby kaum sein. Am Ende gab es zwischen den Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen beim 28:28 (13:13) keinen Sieger – und dennoch jubelten nach den 60 Minuten nur die Grün-Weißen. Denn mit der letzten Aktion des Spiels verwandelte Linksaußen Marcel Schiller nervenstark einen Siebenmeter gegen TVB-Keeper Miljan Vujovic zum Ausgleich. Den Strafwurf nach einem Durchbruch von Elias Newel hatten die Schiedsrichter Fabian Baumgart und Dennis Blanke nach Ansicht der Videobilder gegeben.

 

Kai Häfner überragend

„Das war ein unglaublicher Krimi, das Spiel hätte in beide Richtungen ausgehen können“, sagte TVB-Linkshänder Kai Häfner. Der Ex-Nationalspieler war der überragende Mann auf dem Feld. Er warf elf Tore, davon sechs Siebenmeter. Nur einen – allerdings sehr wichtigen – Strafwurf kaufte ihm der eingewechselte Frisch-Auf-Keeper Julian Buchele beim Stand von 24:22 für den TVB ab. Die Göppinger waren beim 21:24 mit drei Toren in Rückstand gelegen und schienen auf der Verliererstraße.

„Dieses Spiel wäre vergangene Saison weggegangen. Doch meine Mannschaft hat enorme Widerstandsfähigkeit entwickelt“, lobte Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke. „Unsere Kampfkraft und Mentalität ist einfach überragend. Wir schaffen es in dieser Saison immer wieder, Rückstände wettzumachen“, ergänzte der isländische Kapitän Ymir Gislason. Zwei sehr wertvolle Tore für die Göppinger warf in der Crunch Time der durchsetzungsstarke Oskar Neudeck zum 26:26 und 27:27.

Der packende Kampfspiel begeisterte die nur 4126 Zuschauer in der Porsche-Arena, von einem Leckerbissen war es aber sehr weit entfernt. Immer wieder schlichen sich leichte Fehler in das Spiel beider Mannschaften ein.

Enttäuschung beim TVB. Foto: IMAGO/24passion

Vor der Partie hatte es vom TVB gute und schlechte Nachrichten gegeben. Positiv: Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit Spielmacher Max Häfner (29) konnte bis 2028 verlängert werden. Weniger schön: Samuel Röthlisberger (Daumen-OP) fällt sechs bis acht Wochen aus, Kreisläuferkollege Gianfranco Pribetic (Reizung der Rippenmuskulartur) dagegen wohl nur eine Woche. Da zudem Jonas Truchanovic in der 16. Minute nach einem Foulspiel an Erik Persson die Rote Karte sah, fehlte ein weiterer Abwehrspezialist.

Folge: Die beiden 18-jährigen Linus Schmid und Max Heydecke feierten ihr Bundesligadebüt. „Ich bin stolz, wie die Mannschaft mit den personellen Rückschlägen umgegangen ist. Sie hat einen klasse Fight gezeigt“, sagte TVB-Coach Misha Kaufmann, der aber einräumte: „Das Ergebnis fühlt sich an wie ein verlorener Punkt.“

Für den TVB geht es am kommenden Donnerstag (19 Uhr) beim VfL Gummersbach weiter. Frisch Auf muss am 28. September (15 Uhr) nach Flensburg. Mit nun bereits vier Auswärtspunkten reist das in dieser Saison in fremden Hallen noch ungeschlagene Matschke-Team mit Selbstvertrauen an.

Aufstellungen

TVB Stuttgart Vujovic (1.-42. Minute, 44.-60.), Rebmann (42.-44.); Max Häfner 3, Serradilla 2, Lien 4, Snajder, Toskas, Mengon 5, Schmid, Heydecke, Matzken, Zieker 3, Kai Häfner 11/6, Truchanovicius, Rubin, Nigg.

Frisch Auf Göppingen Saeveras (1.-49.), Buchele (49.-60.); Neudeck 2, ten Velde 2, Klöve, Goßner, Hofele 1, Hallbäck 7, Persson 1, Schiller 4/2, Jurmala 2, Sunnefeldt 2, Gislason 3, Newel 2, Schmidt 2.

Saison 2025/26

TVB Stuttgart
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23 TVB – FAG 28:28, VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TV Emsdetten – TVB (2. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr), ThSV Eisenach – TVB (13. November, 19 Uhr), TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr).

Frisch Auf Göppingen
GWD Minden – FAG 28:28, FAG – Füchse Berlin 26:32, HC Erlangen – FAG 28:29, FAG – SC DHfK Leipzig 24:24, TVB – FAG 28:28, SG Flensburg-Handewitt – FAG (28. September, 15 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (1. Oktober, 19 Uhr/DHB-Pokal, zweite Runde), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr), FAG – HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr), THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr). (jüf)

