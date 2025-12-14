Reihenweise technische Unzulänglichkeiten und Fehlwürfe rauben dem TVB Stuttgart bei der TSV Hannover-Burgdorf jegliche Siegchance. Am Ende setzt es eine 22:28-Niederlage.

Am vergangenen Mittwoch hatte sich der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart beim 32:33 beim deutschen Rekordmeister THW Kiel noch richtig teuer verkauft. Am Sonntag legte die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann dagegen einen schwachen Auftritt hin – und unterlag vor 8141 Zuschauern bei der TSV Hannover-Burgdorf mit 22:28 (12:13). Damit bleibt der TVB auch im neunten Auswärtsspiel in dieser Saison sieglos (zwei Unentschieden, sieben Niederlagen).

Unsere Empfehlung für Sie Handball-WM der Frauen Vorbild Fußball: Helfen bekannte Männermarken der Frauenhandball-Bundesliga? Immer mehr Clubs, die aus der Männer-Bundesliga bekannt sind, spielen auch in der Frauen-Bundesliga Fußball. Würde das auch den Handballerinnen helfen und die Attraktivität erhöhen? „Wir haben uns heute das Leben selbst schwer gemacht, uns viel zu viele technische Fehler und Fehlwürfe geleistet“, sagte Rückraumspieler Lenny Rubin bei Dyn. Der Schweizer war mit sieben Toren vor Simone Mengon (4) und Kai Häfner (4/1) bester TVB-Werfer. Für die ohne die verletzten Kreisläufer Justus Fisher und Thomas Solstad angetretene TSV traf der überragende Spielmacher Leif Tissier (7) am besten.

Unsere Empfehlung für Sie Frisch Auf unterliegt in Eisenach Desolate erste Halbzeit raubt Chance auf Punkte Eine unterirdische Angriffsleistung vor der Pause raubt Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen jegliche Siegchance beim ThSV Eisenach. Am Ende setzt es eine 27:31-Niederlage.

Der TVB musste nach dem 8:8 (17.) auf Torben Matzken (Daumenverletzung) verzichten und fand vor allem nach der Pause zu wenig Lösungen im Angriff. Zudem fehlte die Verantwortung für den Ball, teilweise leistete sich das Team verheerende Fehlpässe. Beim Stand von 24:21 (53.) gab es noch Hoffnung, doch Hannover ließ sich den verdienten Sieg nicht mehr nehmen.

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr/Porsche-Arena) empfängt der TVB den VfL Gummersbach, 5670 von 6211 Tickets sind weg.

Aufstellungen

TSV Hannover-Burgdorf: Gade (13/1 Paraden), Birlehm; Tissier 7, Poulsen 2, Uscins 5, Kurok, Pedersen 6/3, Steinhauser 2, Michalczik, Edvardsson 3, Aho, Stutzke, Feise, Weber 2, Rodriguez 1, Wolf.

TVB Stuttgart: Kornecki (2 P.), Vujovic (10/1 P.); Häfner 1, Serradilla, Lien, Pribetic 1, Snajder 2, Mengon 4, Röthlisberger, Matzken 1, Zieker, Häfner 4/1, Rubin 7, Nigg 2.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22.

Termine

TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr), TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr). (jüf)