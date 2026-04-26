Ohne die Mengon-Brüder gehen dem TVB Stuttgart am Ende die Körner aus – durch das 26:30 gegen den SC Magdeburg reißt die Serie des Kaufmann-Teams in der Handball-Bundesliga.
26.04.2026 - 18:58 Uhr
Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen – darunter vier Unentschieden hintereinander – hat der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga wieder einmal ein Spiel verloren: Gegen den amtierenden Champions-League-Sieger und souveränen Liga-Spitzenreiter SC Magdeburg setzte für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann es vor 6212 Zuschauern in der ausverkauften Porsche-Arena ein 26:30 (14:14).