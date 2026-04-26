Ohne die Mengon-Brüder gehen dem TVB Stuttgart am Ende die Körner aus – durch das 26:30 gegen den SC Magdeburg reißt die Serie des Kaufmann-Teams in der Handball-Bundesliga.

Nach zuletzt sieben ungeschlagenen Spielen – darunter vier Unentschieden hintereinander – hat der TVB Stuttgart in der Handball-Bundesliga wieder einmal ein Spiel verloren: Gegen den amtierenden Champions-League-Sieger und souveränen Liga-Spitzenreiter SC Magdeburg setzte für die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann es vor 6212 Zuschauern in der ausverkauften Porsche-Arena ein 26:30 (14:14).

Unsere Empfehlung für Sie TVB Stuttgart Toni Serradilla: „Wenn der SC Magdeburg anfragt, ist es schwer, nein zu sagen“ Antonio „Toni“ Serradilla spielt am Sonntag mit dem TVB Stuttgart gegen seinen ehemaligen und künftigen Verein. Wie schätzt der Spanier das Duell mit dem SC Magdeburg ein? „Wir haben über 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, alles gegeben, zum Schluss sind es Kleinigkeiten, die den SCM davonziehen lassen“, sagte TVB-Rückraumspieler Lenny Rubin, der mit acht Toren bester Werfer seines Teams war vor Linkshänder Kai Häfner (6/5). Für Magdeburg traf der Schwede Albin Lagergren (6) am besten. TVB-Coach Kaufmann sah es kritischer: „Der SCM war besser, als es das Resultat aussagt. Er hatte ein klares Chancenplus und hätte höher gewinnen müssen.“

Bis zum 23:25 (53.) war die Partie offen, danach konnte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert mehr zulegen, dem TVB fehlte die allerletzte Energie, was auch an den Ausfällen lag: Neben Rückraum-Allrounder Marco Mengon (Kreuzbandriss) fehlte auch sein Zwillingsbruder Simone, der im Training umknickte und nicht zur Verfügung stand. Der TVB musste mit vier Rückraumspielern durchspielen.

Kaufmann zeigte sich selbstkritisch: „Ich hätte taktisch früher auf ein Sieben gegen Sechs setzen müssen, um Kräfte zu sparen.“

Für den TVB geht es am 3. Mai (15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim HSV Hamburg weiter. Der SCM reist nach zwei Niederlagen zuletzt beim Final Four um den DHB-Pokal durch den Sieg in Stuttgart mit neuem Selbstvertrauen zum Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (18.45) zu Pick Szeged nach Ungarn.

Aufstellungen

TVB Stuttgart: Kornecki (2/1 Paraden), Vujovic (5 Paraden); Max Häfner 2 Tore, Serradilla, Lien 1, Snajder, Röthlisberger, Schmid, Matzken 2, Zieker 3, Kai Häfner 6/5, Rubin 8, Nigg 4.

SC Magdeburg: Hernandez (2 Paraden), Mandic (10 P.); Musche 5, Claar 4, Zehnder, Kristjansson 5, Pettersson, Magnusson 1, Hornke 4/3, Johnsson 3, Weber, Lagergren 6, Mertens, Saugstrup 1, O´Sullivan, Bergendahl 1

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30.

Termine

HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)