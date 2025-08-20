Zehn Tage vor dem Ligastart testen die württembergischen Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen auswärts ihre Form – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat den Ernstfall geprobt, und das konnte sich im Testspiel beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg über weite Strecken durchaus sehen lassen. Am Ende gab es bei der intensiven Generalprobe vor dem Ligastart am Mittwochabend in der Getec-Arena eine 25:29 (15:12)-Niederlage. TVB-Trainer Misha Kaufmann ließ 50 Minuten lang mit vier Rückraumspielern agieren. Erst in der Endphase beorderte er den 2,03-m-Riesen Jonas Truchanovicius an den Kreis.

Das erste TVB-Punktspiel steigt am 31. August (16.30 Uhr) in der Porsche-Arena gegen den HSV Hamburg. Dann könnte möglicherweise auch Linkshänder Achilleas Toskas (Fußverletzung) wieder mit von der Partie sein.

Marcel Schiller geschont

Frisch Auf Göppingen hat am Mittwochabend vor 850 Zuschauern beim Schweizer Meister Kadetten Schaffhausen mit 28:27 (16:11) gewonnen. Guter Rückhalt hinter einer vor der Pause sehr starken Abwehr war der norwegische Torhüter Kristian Saeveras mit einem Dutzend Paraden. Auch der 21 Jahre alte österreichische Kadetten-Keeper Leo Bergmann hielt stark. Bester Göppinger Werfer war Rutger ten Velde (5/3). Sein Linksaußen-Kollege Marcel Schiller wurde wegen Rückenproblemen geschont. Elias Newel und Erik Persson erzielten je vier Tore.

Frisch Auf bestreitet an diesem Samstag (20 Uhr) im Rahmen der Players’ Night in der EWS-Arena gegen den tschechischen Vizemeister SSK Talent Pilsen seine Generalprobe vor dem Bundesligastart. 2600 Tickets sind bereits verkauft. Am 31. August (16.30 Uhr) geht’s für das Team von Trainer Ben Matschke los im Kampf um Punkte beim Aufsteiger GWD Minden.

Saison 2025/26

TVB Stuttgart

TVB – HSV Hamburg (31. August, 16.30 Uhr), SG Flensburg-Handewitt – TVB (4. September, 20 Uhr), TVB – Bergischer HC (6. Sepember, 20 Uhr), SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr),TBV Lemgo Leippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr).

Frisch Auf Göppingen

GWD Minden – FAG (31. August, 16.30 Uhr), FAG – Füchse Berlin (3. September, 19 Uhr), HC Erlangen – FAG (6. September, 19 Uhr), FAG – SC DHfK Leipzig (11. September, 19 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), SG Flensburg-Handewitt (28. September, 15 Uhr), FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr). (jüf)