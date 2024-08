So sieht das Saisonziel von Frisch Auf Göppingen aus

Neuer Trainer, neues Team, neuer Kapitän – der Umbruch bei Frisch Auf Göppingen ist nach zwei enttäuschenden Jahren so groß wie noch nie seit dem Wiederaufstieg 2001. Wie lautet das Saisonziel des Handball-Bundesligisten?

Jürgen Frey 21.08.2024 - 15:47 Uhr

Es hat Tradition, dass die Saisoneröffnung-Pressekonferenz von Frisch Auf Göppingen in den Räumen von Arena-Namensgeber EWS in Uhingen stattfindet. Neu ist, dass der Ausblick in dem Unternehmen für Werkzeugsysteme nicht mehr gemeinsam mit dem Frauenteam stattfindet und dass EWS-Chef Matthias Weigele inzwischen auch als Aufsichtsratsvorsitzender des Handball-Bundesligisten fungiert. Kraft seiner beiden Ämter verkündete er gleich zu Beginn eine Neuigkeit: Die Spielstätte für die Heimspiele (bis Mai 2008 Hohenstaufenhalle) wird weitere acht Jahre EWS-Arena heißen.