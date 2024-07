Mit vielen neuen Gesichtern startet Frisch Auf Göppingen am 17. Juli mit dem Training für die neue Saison. Nun steht der Vorbereitungsplan mit zahlreichen Testspielen auch in der Region.

Jürgen Frey 09.07.2024 - 14:46 Uhr

Der Umbruch beim Handball-Bundesligisten Frisch Auf Göppingen ist so groß wie noch nie in den vergangenen Jahren: Neun Spieler gingen nach einer enttäuschenden Saison (Platz 15), sieben Spieler kommen, dazu mit Ben Matschke ein neuer Trainer. Der Nachfolger von Markus Baur legt dementsprechend großen Wert auf möglichst viele Trainingseinheiten und Testspiele, damit die Automatismen mit Blick auf den Ligastart am 5. September so früh wie möglich greifen. Nun steht der Vorbereitungsplan.