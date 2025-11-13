Zwei wichtige Tore von Keeper Kristian Saeveras bringen Frisch Auf Göppingen beim 34:30 gegen den HSV endgültig auf die Siegerstraße. Mit 14:10 Punkten steht Frisch Auf sehr gut da.
13.11.2025 - 21:03 Uhr
Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen hat mit dem 34:30 (16:14) gegen den HSV Hamburg den dritten Sieg hintereinander eingefahren und kletterte mit nun 14:10 Punkten auf Tabellenplatz sieben. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin voll des Lobes für mein Team. Alle haben einen tollen Job gemacht“, freute sich Frisch-Auf-Trainer Ben Matschke.