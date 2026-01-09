Die Füchse Berlin bauen sich eine Weltauswahl und schaffen einen Rückraum der Superlative. Der Franzose Dika Mem wechselt 2027 zum deutschen Handball-Meister. Und es kommt wohl noch ein Europameister.
09.01.2026 - 15:00 Uhr
Berlin - Die Füchse Berlin machen einen der größten Transfers in der Geschichte der Handball-Bundesliga perfekt und laufen spätestens ab 2027 mit einem Rückraum der Superlative auf. Der deutsche Meister verkündete den Zugang des französischen Starspielers Dika Mem offiziell und landete nach Simon Pytlick den zweiten Coup innerhalb weniger Wochen.