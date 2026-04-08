Der Anwurf für das Handball-Bundesligaspiel des TVB Stuttgart gegen den SC Magdeburg erfolgt am 26. April erst um 17 Uhr. Grund ist das VfB-Heimspiel gegen Werder Bremen.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Am kommenden Sonntag (16.30 Uhr) versucht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart im Spiel beim Bergischen HC erstmals in dieser Saison einen Auswärtssieg zu landen. Danach erfolgt wegen des DHB-Pokal-Final-Four-Turniers eine zweiwöchige Ligapause, ehe am Sonntag, den 26. April, der SC Magdeburg in der Porsche-Arena aufkreuzt. Der Anwurf gegen den Bundesliga-Tabellenführer und amtierenden Champions-League-Sieger wird aufgrund des parallel stattfindenden VfB-Heimspiels um eine halbe Stunde nach hinten verlegt. Die Partie des TVB gegen den von Bennet Wiegert trainierten SCM beginnt somit erst um 17 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 15.30 Uhr.

 

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Das Fußball-Bundesligaspiel des VfB Stuttgart gegen Werder Bremen in der MHP-Arena wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Da zudem das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen stattfindet, ist an diesem Tag im Neckarpark mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Mit der neuen Sonderanwurfzeit um 17 Uhr möchte der TVB nach Absprache mit der Liga den Handballfans eine möglichst ruhige und angenehme Anreise ermöglichen. 5700 Tickets sind für die Partie verkauft, die vor allem für den Spanier Antonio Serradilla speziellen Charakter hat. Der TVB-Abwehrspezialist spielte bereits für den SC Magdeburg und wechselt im Sommer dorthin zurück.

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Der Verein weist darauf hin, dass im Neckarpark vergleichsweise wenige Parkplätze zur Verfügung stehen werden, und empfiehlt am 26. April eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31.

Termine
Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 17 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)