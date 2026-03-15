In einem hochintensivem Spiel holt der TVB Stuttgart einen Rückstand auf, bleibt aber nach dem 29:29 beim Schlusslicht SC DHfK Leipzig auch im 13. Anlauf auswärts sieglos.
Man kann das Ganze auch positiv sehen. Der TVB Stuttgart holte beim 29:29 (17:17) im Spiel beim SC DHfK Leipzig einen 20:23-Rückstand (45.) auf und blieb im sechsten Spiel 2026 zum fünften Mal ohne Niederlage. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Mannschaft von Trainer Misha Kaufmann konnte den Rückenwind aus dem grandiosen 32:27-Heimsieg gegen den THW Kiel nicht nutzen.