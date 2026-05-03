Es fehlten Galligkeit und Leidenschaft. Nach einem viel zu zahmen Auftritt verliert der TVB Stuttgart beim HSV Hamburg 26:31 und hat nur noch eine Chance auf den ersten Auswärtssieg.

Jürgen Frey 03.05.2026 - 17:17 Uhr

Auch im 16. Auswärtsspiel in dieser Saison hat es für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart nicht zum ersten Sieg in fremder Halle gereicht: Beim HSV Hamburg setzte es vor 2956 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg eine 26:31(11:16)-Niederlage. Trainer Misha Kaufmann hatte seine Spieler in einer Auszeit als „zahme Pferdchen“ bezeichnet. Und auch die Selbstkritik von Linkshänder Kai Häfner ging in diese Richtung: „Wir wollten uns gefühlt nie weh tun, wir waren nicht bereit, den extra Meter zu gehen. So hast du hier keine Chance“, sagte der 36-Jährge bei „Dyn“. Er war mit 5/3 Toren hinter Lenny Rubin (10) zweitbester Werfer seiner Mannschaft. Für den HSV traf Frederik Bo Andersen (7/3) am besten.