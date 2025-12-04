Der TVB Stuttgart feiert ein 30:27 gegen die HSG Wetzlar und baut damit seine Miniserie auf 5:1 Punkte aus. Neuzugang Mateusz Kornecki steuert wichtige Paraden bei.
Die Spieler des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart feierten freudestrahlend das 30:27 (16:14) über die HSG Wetzlar auf dem Feld, Kai Häfner war da schon in der Kabine verschwunden. Der mit 9/4 Toren vor Lenny Rubin und Patrick Zieker (je 5) beste TVB-Torschütze hatte sich kurz vor Schluss eine Verletzung am Nacken zugezogen, eine Diagnose steht noch nicht fest. „Wir haben sehr gut verteidigt, und dann kamen noch wichtige Torwartparaden dazu“, nannte Rubin den Schlüssel zum Heimerfolg, den sich der TVB durch eine disziplinierte und abgezockte Leistung verdiente.