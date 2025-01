Der TVB Stuttgart wird seine Aktivitäten im Nachwuchsleistungsbereich deutlich ausbauen. Der Bau der Trainingshalle Q22 im Neckarpark spielt dabei eine wichtige Rolle. Das steckt hinter dem Projekt mit internatsähnlichen Strukturen.

Jürgen Frey 28.01.2025 - 12:00 Uhr

In weniger als 15 Jahren war der TVB Stuttgart 2015 von der fünften in die erste Liga aufgestiegen. Viele selbst ausgebildete Spieler prägten diese Erfolgsgeschichte. Und genau dahin möchte der Handball-Bundesligist zurückkehren. „Die Jugendarbeit musste nach dem Aufstieg zurückstecken und genoss nicht die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich gebraucht hätte. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Die Nachwuchsarbeit wird wieder einen deutlich höheren Stellenwert beim TVB erhalten“, sagte Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.