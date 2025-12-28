 
Handball-Bundesliga TVB Stuttgart Guter Handball, magere Bilanz – was sich beim TVB nach der EM-Pause ändern muss

Mohamed El-Tayar (li.), Mohamed Amine Darmoul: Nach Informationen unserer Redaktion spielt das Duo in der kommenden Saison für den TVB. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Mit zuletzt vier Niederlagen in Serie geht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart auf Platz 14 in die EM-Pause. Was war gut? Was war schlecht? Eine Zwischenbilanz mit Ausblick.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Das letzte Spiel vor der EM-Pause? Es lief wie so oft in dieser Saison. Wieder einmal hielt der Handball-Bundesligist TVB Stuttgart lange Zeit mit. Wieder einmal fehlten am Ende ein paar Prozent, um etwas Zählbares mitzubringen. „Ich ärgere mich sehr, weil wir so viele Chancen liegen gelassen haben“, sagte Misha Kaufmann nach dem 28:33 (14:16) bei der stark ersatzgeschwächten MT Melsungen. Nach dem 21:21 (45.) leistete sich der TVB vor den 4500 Zuschauern in der ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle ein wahres Fehlwurffestival, MT-Keeper Kristof Palasics wehrte dabei 17 Bälle ab.

 

Aufarbeitung in der EM-Pause

Woran es liegt, dass die Wild Boys selbst gegen top Gegner lange auf Augenhöhe mitspielen, guten Handball zeigen, aber eben zu oft leer ausgehen? „Es ist nicht immer der gleiche Grund, mal sind es die Torhüter, mal die Abwehr, mal der Angriff. Aber wir werden das in der Winterpause aufarbeiten, eine Lösung finden, damit wir nicht nur mithalten, sondern häufiger die Spiele nach 60 Minuten auch gewinnen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Schweikardt, für den klar ist: Die positive Entwicklung zeigt sich leider nicht in der Tabelle.

Da steht sein Team auf Platz 14. Siege gab es in dieser Saison bisher nur zu Hause gegen die vier hinter dem TVB platzierten Teams Bergischer HC, GWD Minden, HSG Wetzlar und SC DHfK Leipzig. Das Polster auf einen der beiden Abstiegsplätze beträgt nur vier Punkte. Und die extreme Verletzungsproblematik aus dem ersten Drittel der Saison existiert inzwischen nicht mehr.

Weiterer Spieler würde guttun

Dass aufgrund der intensiven, kräfteraubenden Spielweise hinten raus die nötigen Körner fehlen, etwa bei Kai Häfner, dem einzigen Linkshänder für den Rückraum, glaubt Schweikardt nicht: „Lange Zeit haben uns die Alternativen gefehlt, in den letzten drei Spielen war einfach die Leistung nicht gut genug. Und bei Kai muss man sagen, dass er ja in der Abwehr meistens keine Aufgaben hat.“ Dennoch räumt der TVB-Chef ein, dass ein weiterer Spieler im Kader der Entlastung gut tun würde.

TVB-Coach Misha Kaufmann. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Doch zunächst ist das Gegenteil der Fall. Kreisläufer Gianfranco Pribetic hat den Club gegen eine überschaubare Ablösesumme mit sofortiger Wirkung zum nordmazedonischen Club GRK Ohrid verlassen. Nachwuchsmann Max Heydecke wurde daher früher als geplant in den Bundesligakader hochgezogen, möglicherweise wird auch noch ein Spieler in der EM-Pause verpflichtet. Schweikardt: „Es muss passen, der Spieler müsste uns weiterbringen, die Position ist dabei gar nicht entscheidend.“

Längst geht beim TVB auch schon der Blick in Richtung neue Saison. Den Zugang von Abwehrspezialist Philipp Meyer (ThSV Eisenach) gab der Club bereits offiziell bekannt. Nach Informationen unserer Redaktion steht auch fest, dass der ägyptische Nationaltorwart Mohamed El-Tayar (HSV Hamburg/davor HBW Balingen-Weilstetten) und der tunesische Rückraumspieler Mohamed Amine Darmoul (MT Melsungen/aktuell am Meniskus verletzt) im Sommer nach Stuttgart wechseln werden.

SCM will Serradilla zurück

Noch offen ist, ob die auslaufenden Verträge von Torwart Mateusz Kornecki, Linksaußen Ivan Snajder und Rückraumspieler Lenny Rubin verlängert werden. Kontrakte über die Saison hinaus besitzen zwar Torwart Miljan Vujovic und Abwehrspezialist Antonio Serradilla, doch ihr Verbleib ist – vorsichtig formuliert – fraglich. Bei Serradilla ist es ein offenes Geheimnis, dass ihn sein Ex-Club SC Magdeburg zurückholen möchte, Vujovic liegen Angebote anderer Vereine vor.

Mit Blick auf die aktuelle Runde bleibt Schweikardt optimistisch: „Ich glaube weiter an die positive Entwicklung und dass wir in der Rückrunde noch stabiler werden, über 60 Minuten bestehen und die Spiele dann auch gewinnen.“ Klar müsse man wachsam sein, „aber ich mache mir keine Sorgen nach unten“, so der 45-Jährige.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28.

Termine
TVB – ThSV Eisenach (10. Februar, 19 Uhr), Füchse Berlin – TVB (15. Februar, 16.30 Uhr), TVB – TSV Hannover-Burgdorf (22. Februar, 16.30 Uhr), GWD Minden – TVB (1. März, 15 Uhr), TVB – THW Kiel (5. März, 19 Uhr), SC DHfK Leipzig – TVB (15. März, 16.30 Uhr), TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr). (jüf)

