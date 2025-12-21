Stuttgarts Handballer verlieren vor vollem Haus gegen den Altmeister 22:28 – und haben nun noch ein Spiel in diesem Jahr vor sich.
Was lange währt wurde endlich wahr: Zum Jahresende hatte der TVB Stuttgart beim sogenannten Weihnachtsspiel ein besonderes Erlebnis. Der Handball-Bundesligist konnte erstmals in dieser Saison eine ausverkaufte Porsche-Arena mit 6212 Besuchern vermelden. Trainer Misha Kaufmann sagte vorab: „Ein ausverkauftes Haus ist etwas ganz Besonderes. Diese Atmosphäre kann uns enorm pushen und zusätzliche Energie geben. Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans ein starkes Heimspiel.“