Stuttgarts Handballer verlieren vor vollem Haus gegen den Altmeister 22:28 – und haben nun noch ein Spiel in diesem Jahr vor sich.

Was lange währt wurde endlich wahr: Zum Jahresende hatte der TVB Stuttgart beim sogenannten Weihnachtsspiel ein besonderes Erlebnis. Der Handball-Bundesligist konnte erstmals in dieser Saison eine ausverkaufte Porsche-Arena mit 6212 Besuchern vermelden. Trainer Misha Kaufmann sagte vorab: „Ein ausverkauftes Haus ist etwas ganz Besonderes. Diese Atmosphäre kann uns enorm pushen und zusätzliche Energie geben. Wir wollen gemeinsam mit unseren Fans ein starkes Heimspiel.“

Das gelang gegen den VfL Gummersbach beim 22:28 (11:15) allerdings nur in der Anfangsphase bis zum 6:6, danach bestimmte der Altmeister die faire Partie mit nur einer Zeitstrafe fast nach Belieben. Der eingewechselte Torhüter Mateusz Kornecki (13 Paraden) konnte wie auf der Gegenseite nach der Pause Dominik Kuzmanovic (10 Paraden plus ein Tor) glänzen, doch im Angriff biss sich der TVB – ohne den an Grippe erkrankten Spielmacher Max Häfner – die Zähne aus, sodass Kaufmann sagte: „Wir hatten Probleme mit unseren Rückraumwürfen aus dem Zentrum." Sein Kollege Gudjon Valur Sigurdsson vom VfL konnte im Umkehrschluss behaupten: „Ich bin stolz, wie wir hier verteidigt haben. Das ist nicht selbstverständlich." Torjäger Kai Häfner gelangen bei sieben Treffern jedenfalls nur zwei Feldtore.

Das Handballjahr ist aber noch nicht beendet, es steht noch das Spiel bei der MT Melsungen am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Programm. „Da kennt der Handball kein Erbarmen“, so Kaufmann, dem in der Vorbereitung während der EM im Januar dann zunächst nur drei Spieler zur Verfügung stehen.