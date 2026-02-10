Ganz wertvolle Punkte für den TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist besiegt vor 4913 Zuschauern in der Porsche-Arena den ThSV Eisenach mit 33:31.

Joachim Klumpp 10.02.2026 - 21:28 Uhr

Ja, ist schon Fasching? Zumindest beim TVB Stuttgart. Der Handball-Bundesligist feierte bereits am Dienstag im so genannten Faschingsspiel – in einem Spezialtrikot – Karneval und mit dem hart erkämpften 33:31 (17:14) gegen den Tabellennachbarn ThSV Eisenach gleichzeitig Revanche für die Niederlage im Hinspiel. Und das alles gegen den ehemaligen Club des Trainers Misha Kaufmann und gleich dreier Spieler im Team, allen voran Mittelmann Simone Mengon, der sagte: „Dieses Spiel war für uns sehr wichtig, vor allem weil es das erste nach der langen EM-Pause war. Es ist schon entscheidend, gut in die zweite Hälfte der Saison zu starten.“