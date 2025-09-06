Dem überraschenden 29:29 in Flensburg lässt der TVB Stuttgart ein 35:28 gegen den Bergischen HC folgen. Der erste Bundesligasieg unter Trainer Misha Kaufmann ist damit perfekt.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Der TVB Stuttgart hat den Rückenwind vom überraschenden 29:29 in Flensburg genutzt und nur 48 Stunden später den Bergischen HC mit 35:28 (21:15) besiegt. Der Erfolg gegen den Aufsteiger vor 3741 Zuschauern in der Porsche-Arena bedeutete im dritten Spiel den ersten Saisonsieg für das Team von Trainer Misha Kaufmann. „Ich bin sehr froh über den ersten doppelten Punktgewinn. Wir waren von Anfang an bereit und voll da. Ein Riesendank an die Physios, aber auch an die Geschäftsführung und die Sponsoren, dass wir nach Flensburg fliegen konnten und damit wenigstens einen Tag Vorbereitung hatten“, sagte der Schweizer Coach.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Kai Häfner vom TVB Stuttgart: Siebenmeter? „Ich habe das davor 18 Jahre lang nicht gemacht“

Kai Häfner vom TVB Stuttgart Siebenmeter? „Ich habe das davor 18 Jahre lang nicht gemacht“

Kai Häfner ist der erfahrenste Spieler des TVB Stuttgart. Vor dem Spiel in Flensburg spricht er über den Fehlstart, eine neue Aufgabe und eine schwer nachvollziehbare Terminplanung.

Die meisten Tore für den TVB warfen Kai Häfner (8/3), Kasper Lien, Max Häfner und Antonio Serradilla (je 5). Der spanische Neuzugang vom SC Magdeburg zeigte damit, dass er nicht nur in der Abwehr Beton anrühren kann, sondern auch vorne sehr gut zu gebrauchen ist, der 26-Jährige leistete sich nur einen Fehlwurf. „Toni war ein sehr belebendes Element, er hat unglaublich viel Potenzial, wird wie ein Duracell-Häschen nie müde und zeigt immer Charakter und Herz“, lobte Kaufmann. Serradillas gute Angriffsleistung im linken Rückraum sorgte dafür, dass Lenny Rubin erst in der 54. Minute eingewechselt wurde. „Ich wollte nicht ins Risiko gehen, da der BHC noch auf vier, fünf Tore dran war“, begründete Kaufmann.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Bundesliga: Frisch Auf Göppingen feiert beim HC Erlangen ersten Saisonsieg

Handball-Bundesliga Frisch Auf Göppingen feiert beim HC Erlangen ersten Saisonsieg

Frisch Auf Göppingen dreht beim HC Erlangen mit einer starken Teamleistung die Partie und siegt 29:28. In der entscheidenden Phase zünden Oskar Sunnefeldt und Keeper Kristian Saeveras.

Die Gäste standen von Beginn an auf verlorenem Posten. „Vor allem unsere ersten 20 Minuten waren nicht gut, da war der Leistungsunterschied zu deutlich, zudem hatten wir nicht eine Torwartparade. So wird es schwer, in der Liga zu bleiben“, sagte BHC-Coach Markus Pütz. „Unsere erste Halbzeit war katastrophal, wir haben Stuttgart zu einfachen Toren eingeladen“, ergänzte sein Spielmacher Eloy Morante Maldonado, der fünf Tore warf. Bester BHC-Schütze war Noah Beyer (6/5), der Ex-Stuttgarter Nico Schöttle netzte zweimal ein. Für den TVB geht es am 14. September (16.30 Uhr) beim Champions-League-Sieger SC Magdeburg weiter, ehe am 18. September (19 Uhr/Porsche-Arena) das Derby gegen Frisch Auf Göppingen ansteht.

Torschützen

TVB Stuttgart Kai Häfner 8/3, Max Häfner 5, Lien 5, Serradilla 5, Mengon 4, Zieker 3, Matzken 2, Pribetic 1, Rubin 1, Snajder 1.

Bergischer HC Beyer 6/5, Morante Maldonado 5, Seesing 5, G. Babarskas 3, Scholtes 3, Schöttle 2, Steinhaus 2, Babak 1, Fraatz 1.

Saison 2025/16

Ergebnisse und Termine
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB (14. September, 16.30 Uhr), TVB – FAG (18. September, 19 Uhr), VfL Gummersbach – TVB (25. September, 19 Uhr), TV Emsdetten – TVB (1. Oktober, 19 Uhr/zweite DHB-Pokal-Runde), TVB – MT Melsungen (5. Oktober, 18 Uhr), TBV Lemgo Lippe – TVB (12. Oktober, 16.30 Uhr), TVB – Füchse Berlin (19. Oktober, 15 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (23. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – TVB (26. Oktober, 15 Uhr).