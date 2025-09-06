Dem überraschenden 29:29 in Flensburg lässt der TVB Stuttgart ein 35:28 gegen den Bergischen HC folgen. Der erste Bundesligasieg unter Trainer Misha Kaufmann ist damit perfekt.

Jürgen Frey 06.09.2025 - 22:46 Uhr

Der TVB Stuttgart hat den Rückenwind vom überraschenden 29:29 in Flensburg genutzt und nur 48 Stunden später den Bergischen HC mit 35:28 (21:15) besiegt. Der Erfolg gegen den Aufsteiger vor 3741 Zuschauern in der Porsche-Arena bedeutete im dritten Spiel den ersten Saisonsieg für das Team von Trainer Misha Kaufmann. „Ich bin sehr froh über den ersten doppelten Punktgewinn. Wir waren von Anfang an bereit und voll da. Ein Riesendank an die Physios, aber auch an die Geschäftsführung und die Sponsoren, dass wir nach Flensburg fliegen konnten und damit wenigstens einen Tag Vorbereitung hatten“, sagte der Schweizer Coach.