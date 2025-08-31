Der TVB Stuttgart hat sich den Start in die neue Saison anders vorgestellt. Gegen den HSV Hamburg setzt es für die Bundesliga-Handballer ein 33:36.

Sport: Joachim Klumpp (ump)

An diesem Montag ist bereits der meteorologische Herbstanfang, das passt irgendwie zum TVB Stuttgart. Der Umbruch im Sommer (zehn Abgänge, sieben Zugänge) mündete unter dem neuen Trainer und Hoffnungsträger Misha Kaufmann zum Start der Handball-Bundesliga in einem kleinen Dämpfer – mit dem 33:36 (14:18) gegen den HSV Hamburg, den Stuttgarts Coach vorab als „abgezockte Mannschaft“ eingestuft hatte. Erst in der Schlussphase, als der TVB auf eine offensive Abwehr umstellte, bekamen die Hamburger Probleme und der Sieben-Tore-Vorsprung schmolz dahin (32:34/58.), doch die Aufholjagd kam zu spät.

 

Unsere Empfehlung für Sie

TVB Stuttgart und FA Göppingen: Vor der Handball-Saison: Ein Duo im Test

TVB Stuttgart und FA Göppingen Vor der Handball-Saison: Ein Duo im Test

Das Württemberg-Duo startet am Sonntag in die neue Saison der Handball-Bundesliga. Wir nehmen den TVB Stuttgart und Frisch Auf Göppingen unter die Lupe und geben eine Prognose ab.

Vor allem Nicolaj Jörgensen (11 Tore) war nicht zu bremsen, während beim TVB Kai Häfner elfmal traf (davon sieben Siebenmeter). Insgesamt bekam die Abwehr lange Zeit zu wenig Zugriff auf den Gegner. „Das war zu passiv“, haderte Kaufmann, der vor 4203 Zuschauern viel mit vier Rückraumspielern agieren ließ. Was ihm Hoffnung macht? „Die Mannschaft lernt, jeden Tag besser zu werden.“ Sollte sie auch. Weiter geht es bereits am Donnerstag bei der SG Flensburg-Handewitt und zwei Tage später (20 Uhr) zu Hause gegen den Bergischen HC. Geschäftsführer Jürgen Schweikardt: „Wir sind stabiler als letztes Jahr, müssen das in der Liga aber beweisen.“