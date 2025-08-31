Der TVB Stuttgart hat sich den Start in die neue Saison anders vorgestellt. Gegen den HSV Hamburg setzt es für die Bundesliga-Handballer ein 33:36.
31.08.2025 - 19:23 Uhr
An diesem Montag ist bereits der meteorologische Herbstanfang, das passt irgendwie zum TVB Stuttgart. Der Umbruch im Sommer (zehn Abgänge, sieben Zugänge) mündete unter dem neuen Trainer und Hoffnungsträger Misha Kaufmann zum Start der Handball-Bundesliga in einem kleinen Dämpfer – mit dem 33:36 (14:18) gegen den HSV Hamburg, den Stuttgarts Coach vorab als „abgezockte Mannschaft“ eingestuft hatte. Erst in der Schlussphase, als der TVB auf eine offensive Abwehr umstellte, bekamen die Hamburger Probleme und der Sieben-Tore-Vorsprung schmolz dahin (32:34/58.), doch die Aufholjagd kam zu spät.