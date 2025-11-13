Stuttgarts Handballer haben in der Bundesliga die sechste Niederlage in Folge kassiert. Beim 24:28 in Eisenach raubt ein Ex-Spieler den Schwaben den Nerv.
13.11.2025 - 21:42 Uhr
Wiedersehen macht Freude – zumindest für die Mannschaft des ThSV Eisenach, der am Donnerstagabend ein Ex-Trio beim TVB Stuttgart mit Trainer Misha Kaufmann sowie den Spielern Simone Mengon und Ivan Snajder in der Handball-Bundesliga begrüßte – und mit 28:24 (14:16) besiegte. „Hier werden viele gute Erinnerungen wach“, sagte Trainer Misha Kaufmann – vor dem Spiel.